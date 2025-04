Ők a győriek akik pályára léphetnek Szoboszlai Dominik előtt

Az első magyarországi Red Bull Four 2 Score győri selejtezőjén a négyfős csapatoknak sajátos, rendkívül pörgős szabályrendszerben kellett gólokat szerezniük. A régió két legjobb csapataként a 777 és az East Great Falls vehet részt a verseny budapesti döntőjén május 31-én. A tét nem kicsi, hiszen a legjobbnak bizonyuló magyarországi csapat képviselheti majd hazánkat a salzburgi világdöntőn. Korábban egyébként Szoboszlai Dominik is Salzburgban futballozott.

Szoboszlai Dominik előtt is lőhetik a gólokat

„Gyerekkorunk óta jó barátok vagyunk, szeretünk együtt focizni, örülünk ennek a lehetőségnek. Nagyon motiváltak vagyunk, fejben már készülünk is a döntőre” – mondta el a selejtező után a győri fordulón legjobbnak bizonyuló 777 csapatkapitánya, Tóth Olivér. Mellettük a második helyezett East Great Falls is a pályára léphet a budapesti döntőn, ahol a verseny hazai nagykövete, a friss angol bajnok Szoboszlai Dominik is megjelenik majd.

A bajnokság további selejtezőinek időpontjai és helyszínei az alábbiak: · május 3. – Szeged · május 10. – Debrecen · május 17. – Székesfehérvár · május 24. – Budapest