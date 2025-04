SMAFC-vereség Veszprémben

Veszprém KK - SMAFC 98-83 (38-10, 27-36, 18-18, 15-19)

Veszprém, NB I B, zöld csoport, negyeddöntő, 3. mérkőzés, 200 néző. V.: Csák, Esztergályos, Kiss M.

SMAFC: SOÓS 11/6, Dallos, KARADZIC 26/18, Bakk 4, RÁTVAY 32. Cs.: Bőhm 6/6, Kovács B. 4, Papp B., Waron. Edző: Farkas Dávid.

Csupán egyetlen negyedet - de azt 28 ponttal - nyert meg a hazai gárda, de az, hogy az első negyedben átrohant a soproniakon elég volt neki a biztos győzelemhez, a folytatásban azért magára találó, jól küzdő SMAFC ellen.

Farkas Dávid: - Gratulálok a Veszprémnek az újabb győzelemhez és továbbjutáshoz is! A mérkőzés első negyedében érződött, hogy ma is úgy "estünk be", hiszen játékosaim napközben a munkahelyükön teljesítettek, majd beültek a buszba és eljöttek Veszprémbe a bajnoki címre legnagyobb esélyes csapat ellen. Mire megtaláltuk azt a ritmust támadásban és agresszivitást védekezésben, ami a Veszprém ellen kell, addigra egy nagy hátrányba kerültünk. Ennek ellenére a negyedik negyedben is tíz pont körül táncolt a különbség, mely elnézve a többi eredményt és párharcot, az 1.-8. csatájában idegenben teljesen vállalható véleményem szerint. Számunkra az 5.-8. helyért folyik tovább a küzdelem, megpróbálunk mérkőzést/mérkőzéseket nyerni, de ebben a felállásban ez pokolian nehéz lesz.