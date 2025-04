Priskin: Nagy tett, amit Szoboszlai véghez vitt

„Óriási dolog, hogy egy kiemelkedő csapat stabil, fix játékosaként tudott játszani. De ezt nem ajándékba adták neki, nagy energiát belefektetett nemcsak ő, hanem az egész családja, az apukája. Rengeteg munka van benne. Ez egy üzenet a srácoknak, akik elkezdik a labdarúgást, hogy ha beleteszel energiát, akkor ki tudod belőle hozni a pozitívat. Természetesen nem lesz mindenkiből angol bajnok, de ha száz százalék felett tudsz teljesíteni, akkor el tudod érni a céljaidat, erre Szoboszlai az élő példa” – fogalmazott az M4 Sportnak Torghelle Sándor, aki a Crystal Palace színeiben maga is futballozott az angol élvonalban.

A 108-szoros válogatott kapus, Király Gábor, aki éveken át szerepelt a szigetországban, úgy vélte, Szoboszlai sikere „hatalmas dolog mind Magyarországnak, mind az egész szurkolói társadalomnak és a magyar közegnek”.

„Nem sok magyar volt ennek a közelében. Ebben az évben már nagyon kiemelkedő játékosa lett a Liverpoolnak, amelynek meghatározó embere, ahogy a válogatottnak is. Nagyon büszke vagyok, hogy ilyen világsztárunk van már most ilyen fiatalon” – mondta a nemzeti együttes 24 éves csapatkapitányáról Juhász Roland.

Priskin Tamás – aki nemrég díszpolgári címet kapott –, szerint különösen nagy tett, hogy Szoboszlai a világ legerősebb bajnokságában tud játszani, ráadásul első magyarként bajnok lett.

Halmosi Péter ugyancsak futballozott Angliában, szerinte már akkor, a 2000-es években is a Premier League volt a legerősebb bajnokság, ahogy jelenleg is. Hozzátette: nagy fegyvertény, hogy Szoboszlai akkora klubban, mint a Liverpool, így meg tudta állni a helyét.

„Teljesen megérdemli, ahogy a Liverpool is a bajnoki címet” – mondta Halmosi.

A Vörösök vasárnap 5–1-re verték a Tottenham Hotspurt a zsúfolásig telt Anfielden, így négy fordulóval a zárás előtt behozhatatlan, 15 pontos előnyre tettek szert a második helyen álló Arsenallal szemben. A magyar futballista két gólpasszal vette ki a részét a sikerből.