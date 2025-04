Új igazgatót jelentett be az MKC

Új utánpótlás szakmai igazgatót nevezett ki az NB I-ben szereplő Motherson Mosonmagyaróvár – jelentette be hivatalos oldalán a Lajta-parti egyesület.

„Kun István több évtizedes szakmai múlttal rendelkezik, EHF Pro Licence és EHF Master Coach minősítéssel is bír, amely az európai kézilabdázás legmagasabb edzői képzettségei közé tartozik. Pályafutása során nemcsak kluboknál dolgozott vezetőedzőként, de létrehozta és vezeti a KIKI kézilabda iskolát, ahol 150 gyerek sportol 12 különböző csapatban – jelent meg a honlapon. – Edzői munkája során mindig kiemelt figyelmet fordított a fiatal játékosok egyéni fejlődésére, mentális támogatására, valamint a csapatban való gondolkodásra és felelősségtudatra nevelésre. Emellett hosszú éveken keresztül a Bács-Kiskun megyei kézilabda szövetség elnöki pozícióját is betöltötte, amely jól tükrözi elkötelezettségét a sportág közösségi építése iránt is. A sportszakmai és sportvezetői tapasztalatai miatt bizakodóan tekintünk előre a vele való közös munkára.”

Pirosban az új utánpótlás szakmai igazgató.

Fotó: vira.hu

Az MKC-ban kiváló környezetet találtam arra, hogy egy komplex utánpótlás-fejlesztési programot valósítsunk meg. A célom, hogy a tehetségek ne csak megmaradjanak a rendszerben, hanem évről évre valódi alternatívát jelentsenek a felnőtt keret számára is

– fogalmazott a frissen kinevezett utánpótlás szakmai igazgató.