Megye I: Tovább menetel a Koroncó, a Mezőörs is győzni tudott - galériával

A megye I-ben tovább folytatódott a versenyfutás.

Egyre élesedik a versenyfutás a megye I-ben. Fotó: Molcsányi Máté

A megye I vasárnapi eredményei

Koroncó–Csorna 2–1 (0–1)

Koroncó, 300 néző. V.: Pázsi.

Koroncó: Kokas - Nagy P., Molnár M., Molnár T., Fekete, Présinger, Nagy B. (Csete), Vörös Torma, Szabó Zs. (Orbán), Veller, Horváth R. Edző: Makkos Tamás.

Csorna: Kantó - Szabó Z., Tóth A., Márton (Ignácz), Füzi, Molnár M., Gönye, Szőke, Németh B., Kovács P., Ladjánszki (Nagy K.). Edző: Torma Tamás. Gsz.: Szabó Zs. (2), ill. Füzi.

Gsz.: Szabó Zs. (2), ill. Füzi.

Jó iramban kezdődött az összecsapás, a vendégek bátor játéka a mérkőzés 8. percében érett góllá. Márton Adrián adott be egy szögletet bal oldalról, a középre lőtt labdára Füzi Ákos érkezett, és a kapuba csúsztatott. (0-1). Az 50. percben Nagy Patrik ugratta ki jó ütemben Szabó Zsoltot, aki higgadtan a kapu jobb oldalába gurította a labdát. (1-1). Öt perccel később Szabó Zsolt duplázni tudott. Molnár Tamás középre ívelt labdáját juttatta fejjel a kapuba. (2-1). A mérkőzést a Csorna csapata kezdte jobban, azonban a vendégek vezetését követően a címvédő is magára talált. A második játékrészben jobb felfogással, nagyobb akarattal játszott a Koroncó, ezzel a hazaiaknak sikerült is megfordítani a mérkőzést. Győzelmükkel újabb lépést tettek a címvédés felé.

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Makkos Tamás: – „Ha a poklon mész keresztül, menj tovább.”

Torma Tamás: – Büszke vagyok a fiúkra. Nagy erőket mozgattunk a mai mérkőzésen, de sajnos pont nélkül térünk haza. Gratulálok a Koroncó csapatának.

Herold Kristóf