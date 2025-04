Másodszor is kikapott a Pécstől, negyedik lett a SERCO UNI Győr

Cziczás László: – A pécsi csapat megérdemelten lett bronzérmes. Saját csaptunkról beszélnék inkább, igazi nagybetűs csapat voltunk, a lányok az utolsó leheletükig küzdöttek. Edzést is alig tudtunk tartani az utolsó egy-másfél hónapban, mégis ilyen meccseket tudtunk játszani a Sopronnal és a Péccsel. Le a kalappal a lányok előtt. Összességében reális az eredmény a történtek tükrében. S kiemelném szurkolóinkat, akik mindenhova elkísértek bennünket és boldog pillanatokat szereztek nekünk. Bízunk benne, hogy mindenkinek jobbra fordul a sorsa.

Kiss Virág: – Gratulálok a pécsieknek. Úgy gondolom, most is nagyot küzdöttünk. Sajnos a kispadunk rövidebb volt. Van bennünk hiányérzet, mert többre hivatott volt ez a csapat, de a sok sérülés közbeszólt. Büszke vagyok a lányokra, az utolsó hét-nyolc meccset hatan-heten harcoltuk végig, és nem akármilyen meccseket játszottunk. Ezekből kell építkezni mert mindig megmutattuk, hogy ki tudtunk jönni a hullámvölgyekből. Szurkolóinknak köszönjük, hogy az egész szezonban mellettünk álltak.

Djokic Zeljko: – Szép lesz a húsvétunk, hogy véget ért a párharc. Szenzációsan játszottunk az első félidőben, főleg támadásban. Nagy önbizalommal dobtunk a győriek védekezése ellen, ez is volt a terv. Kár, hogy nem tévés meccs volt, mert igazán közönségszórakoztató volt a játék. A harmadik negyed végén húsz ponttal vezettünk, utána Kiss Virág belendült, nyíltabb is lett a meccs, de sikerült megtartnunk az előnyt. Az egész szezont nézve csapat voltunk,ez a bronz kis lépés nekünk, hosszú távon az aranyakért szeretnénk küzdeni, és van is fantázia ebben az együttesben. Köszönöm a stábnak, lányoknak a munkát, a szurkolók pedig at, hogy ide is sokan elkísértek bennünket. Érdekesség, hogy tíz éve, mikor elmentem Pécsről, a győriek ellen negyedikek lettünk, most tíz év után harmadikak.

Kiss Angelika: – Jár az elismerés a győrieknek, mert nagyon megnehezítették a dolgunkat. Kicsit azonban jobban akartuk a sikert, csapatként együtt voltunk. Büszke vagyok a lányokra, úgy néz ki, ez egy bronzos szezon, hiszen a Magyar Kupában is harmadikak lettünk. Nagyon örülök, hogy a szurkolóinkat meg tudtuk örvendeztetni ezzel a győzelemmel, sokat jelent nekik, a városnak a siker, ahogyan nekünk is fontos a drukkerek támogatása.