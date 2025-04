Mamady Diarra örül a góljának és az ETO Puskás elleni győzelmének + videó

Az ETO a hajrában döntötte el a Puskás Akadémia elleni rangadót (2-0), az első gólját a 86. percben az a Mamady Diarra szerezte.

− Nagyon örülök a gólomnak, rég volt, amikor utoljára betaláltam, ráadásul a csapat szempontjából is nagyon fontos volt. Sikerült megelőznöm a védőmet, aztán le is futottam, és a lövés pillanatát illetően is jól döntöttem – emlékezett a történtekre a mali szélső az ETO honlapján. − Azt hiszem, szereztem már szebbet gólt is, de fontosabbat aligha.

Az ETO jelenleg az ötödik helyen áll a táblázaton, egy pontra elmaradva a negyedik MTK-tól.

− Újoncként elsősorban azt várták tőlünk, hogy bennmaradjunk az első osztályban. Ez úgy tűnik sikerült. Ennek nagyon örülünk, de sportolók vagyunk, akik, minden ellenfelet le akarnak győzni, minden mérkőzést meg akarnak nyerni, úgyhogy a hátralévő fordulókban megcélozzuk a negyedik helyet. Szép lenne az európai porondra kikerülni, de haladjunk csak meccsről meccsre, és majd meglátjuk, bejutunk-e a Konferencialigába.