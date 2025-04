Lélegzetelállító ugrások - Extrém biciklisek lepték el a győri Árkádot - fotók, videó

Profi extrém sport részesei lehettek azok, akik vasárnap délután kilátogattak a győri Árkádba, ugyanis a Triál Show Hungary bemutatót és versenyt tartott bel- és kültéren. Különböző nehézségű akadályokon és magasságokban ugráltak kétkerekűikkel a sportolok. Versenyzőket és érdeklődőket is vártak, akik bepillantást nyerhettek Magyarország, Szlovákia és Ausztria legjobb triálosainak megmérettetésébe.

Különböző kategóriákban és korosztályokban mérhették össze tudásukat az extrém sport kedvelői. Open, poussin, benjamin, minime és cadet kategóriákban, de külön pontozták a juniort és az elit versenyzőket is. Nem csak erő és jó technika, de egyensúlyérzék és bátorság is kell, na meg speciális bringák, hogy ezeket a látványos elemeket hibátlanul véghez vigyék a versenyzők, a nap végén a négy legjobb sportoló mutatta meg triál tudását. Különböző beton és fa elemeken ugráltak. Kicsik és nagyok is kíváncsiak voltak rájuk, többen a kordon mögül szurkoltak nekik.