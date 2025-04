Női kézilabda NB I - Fájó mosonmagyaróvári pontvesztés a Kisvárda ellen

Motherson Mosonmagyaróvár–Kisvárda Master Good SE 27-27 (15-10)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 700 néző, V.: Bátori B., Szécsi L.

MKC: C. MARTINS – FALUSI-UDVARDI 5, Albek 1, Wolfs 3, Tóth G. 3, VARGA E. 10 (6), Magyar F. 1. Csere: Halter (kapus), Tóth E. 2, Kukely A. 2, Faragó. Megbízott edző: Stranigg Ferenc

Kisvárda: MÁTÉFI – Gém 1, Juhász F. 1, Novak 2, Gyimesi, Szabó L. 3, MÉRAI 4. Csere: Leskóczi (kapus), KALAUS 8 (2), BUCSI 5, Karnik 1, Brajovic, Karé 1, Csáki 1, Rosokha. Edző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 2 perc, ill., 8 perc. Hétméteresek: 6/7, ill., 2/2.

Az eredmény alakulása: 9. perc: 2-4, 16.p: 8-6, 19.p: 12-10, 30.p: 15-10, 39.p: 16-16, 44.p: 20-17, 51.p: 21-22, 58.p: 25-27.

A vendégek kezdtek jobban, hiszen a 9. percben 4-2-re vezettek. Varga Emília vezérletével fordított az MKC, sőt a félidő végére jelentős, ötgólos előnyt épített fel. 15-10-es óvári előnnyel fordultak a csapatok a második félidőre, ahol 9 perc alatt 6-1-es sorozatot produkált a Kisvárda, így egyenlített. A kapusok jól védtek Caroline Martins 12, Mátéfi Dalma 14 véséssel zárt. A 44. percben még 20-17-re a hazaiak vezettek, de Józsa Krisztián együttese fordított (21-22). A hajrában a szabolcsi csapat volt előnyben, két perccel a vége előtt még kettővel vezetett a Kisvárda (25-27), de az MKC három másodperccel a vége előtt Tóth Gabriella góljával egy pontot megmentett.

A 27-27-es döntetlen azt jelenti, hogy az óváriak maradtak a hatodik helyen, míg a Kisvárda nyolcadik.

Stranigg Ferenc: – Az első félidő támadásban és védekezésben is rendben volt, emellett a kapusteljesítmény is sokat segített. A második félidőre elfogyott a csapat. Több volt a koncentrációs hiba, védekezésben nem voltunk elég élesek, és támadásban is becsúsztak technikai hibák.

Józsa Krisztián: – Jó meccset játszottunk. Az első félidőben nem találtuk az egy az egyeket, pontatlanok voltuk. Óriási erőt mutattunk azzal, hogy mínusz ötről fel tudtunk állni. Igazságos döntetlen született. Nem sok csapat szerez három pontot az Óvár ellen, elégedettek vagyunk.