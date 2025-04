Két játékos érkezik Vácról az MKC-ba

Jó hírt jelentett be az NB I-ben szereplő Motherson Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapata: egy több mint 70-szeres magyar válogatott, junior világbajnok átlövővel, és egy 20-szoros válogatott beállóval bővül a csapat kerete a következő szezontól.

A Vác vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem hosszabbítják meg a nyolcszoros válogatott kapus, Bukovszky Anna szerződését, így több mint 14 év után távozik a klubtól. A szezon elején Németországból igazolt 78-szoros válogatott balátlövővel, Háfra Noémivel sem kötnek új megállapodást. Rajtuk kívül Kovalcsik Jázmin, Miklós Kitti és Tyiskov-Helembai Fanny is távozik a szezon végén. A Motherson Mosonmagyaróvár később bejelentette, hogy Háfra és a 20-szoros válogatott beálló, Tyiskov-Helembai is náluk folytatja a pályafutását.

Vácon a lejáró szerződésű játékosok közül a balszélső Pelczéder Orsolya további egy, a közelmúltban a válogatott keretbe is meghívott kapus, Zaj Klára két szezonra írt alá, és érvényes szerződéssel rendelkezik Afentaler Sára, Csíkos Luca, Csizmadia Fanni, Juhász Gréta, Kovács Anikó, Kurucz Aida, Pálffy Anna, Such Nelli, Varga Emőke és Wald Kíra is.

Az MKC pár napja a montenegrói válogatott beálló, Andrijana Tatar érkezését jelentette be.