Jól hajrázott a magyar válogatott a norvégok ellen Győrben

Magyarország-Norvégia 5-3 (2-1, 0-1, 3-1)

gólok: Laskawy (3.), Galló (17., 60.), Mihalik (56.), Mihály (60.) illetve Granath (5.), Birkheim (28.), Vesterheim (49.)

A magyarok múlt csütörtökön Székesfehérváron 4-2-re, egy nappal később pedig Ajkán - a város első felnőtt válogatott meccsén - 5-1-re verték az osztrákokat.

Győrben - amely most látta először vendégül a magyar nemzeti csapatot - telt ház várta a feleket. A két válogatott eddig 27-szer találkozott, a mérleg magyar szempontból: 10 győzelem, 3 döntetlen, 14 vereség, 64-102-es gólkülönbség. A felek egy éve kétszer is megmérkőztek, s akkor 2-1-re és 3-2-re nyert a magyar csapat. A második hete együtt készülő válogatott keretében a héten is volt változás, mert Sofron István gerincsérv miatt kidőlt a sorból, és a világbajnokságon sem vehet részt. A norvégek fiatal kerettel, benne három újonccal érkeztek a felkészülési mérkőzésekre.

Mindössze három percet kellett várni az első magyar találatra, Laskawy használta ki az első magyar emberelőnyt. Gyorsan érkezett a válasz, másfél perccel később Granath egyenlített. Röviddel a harmad vége előtt Galló Vilmos egy eladott korongra csapott le és beütötte 32. válogatott gólját.

A második szakaszt jobban kezdte a vendégegyüttes, mely lendületesebben jégkorongozott a vendéglátóknál, fölényük pedig a harmad közepén érett - emberelőnyben ütött - góllá. Az északiak előnyük birtokában is jobban játszottak, de újabb gólt nem szereztek, így döntetlennel vonultak a második szünetre az együttesek.

Az utolsó harmadban Terbócs áthúzódó kiállítását még sikerült kivédekezni Erdély Csanádéknak, de a 48. percben Vesterheim kihasználta az újabb norvég létszámfölényt. A gól után röviddel Horváth Alexet a palánkra lökték, aki fejsérülést szenvedett, és a 19 éves hátvéd a jégről csak segítséggel tudott lemenni. A hajrában aztán nagyot fordult a játék képe, a magyarok nagyobb sebességi fokozatra kapcsoltak, mindent megtettek az egyenlítésért és fáradozásaikat a 56. percben siker koronázta. Az egyenlítés pedig olyan lendületet adott a magyar válogatottnak, hogy az utolsó percben fordított és üres kapura lőtt góllal lezárta a meccset.