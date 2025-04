Időn túli hetessel nyert az Audi-ETO

„Boldognak kell lennünk, hogy a teljesítményünk ellenére sikerült nyernünk, viszont Sandra Toft teljesítményét ki kell emelni, hiszen pályafutása egyik lejobb mérkőzést játszotta. Ez egy dolog, s mert bár jól kezdtük a mérkőzést, a második félidőben elvesztettük az agressziónkat, nem találtuk meg a távolságokat, és attól tarthattunk, hogy ezt az erőkézilabdát ránk erőlteti az ellenfél. Voltak jó momentumok, de a második félidőben nem tudtuk megtalálni az ellenszertét ennek a játéknak. Valóban csak huszonnégy a kapott góljaink száma, de azért azt meg kell nézni, mennyi, amit a védekezésünknek, s mennyi amit Sandra Toftnak köszönhetően kerültünk el. Van mikor ez fordítva történik, most Sandra mentette meg a mezőnyjátékosokat, van, hogy ez is előfordul” – nyilatkozta Per Johansson a találkozót követően az M4 Sport kameráinak.

„A második félidő hatalmas kapusparádét hozott, sok helyzetet kihagytunk, de Sandra is sok ziccert fogott. Ennyi lehetőséget nem szabad kihasználatlanul hagyni. Tisztában voltunk vele, hogy ez a mostani sokkal nehezebb mérkőzés lesz, s örülünk a győzelemnek, de azt is tudjuk, hogy ez még csak a párharc első mérkőzése volt” – hívta fel a figyelmet a visszavágóra a győriek szélsője, Győri-Lukács Viktória.

„Intenzív és kemény csatát vívtunk, a Ludwigsburg nagyon megnehezítette a dolgunkat. Jó hangulatú összecsapás volt, amelyet nem sikerült kontrollálnunk, ellenfelünk a saját játékát játszotta, de boldog vagyok, hogy nyertünk, és előnyből várhatjuk a jövő heti visszavágót” – nyialtkozta a meccs legjobbja, Sandra Toft.