Három hazai vereség az NB I-ben

NB I Nyugati csoport

Rába ETO–Pápai Vasas TK 2–6 (3414–3464)

Nem sikerült az utolsó hazai mérkőzés az ETO csapatának, mert a pápaiak már az első párok után 2–0-ra vezettek és 36 fa előnyt is szereztek. A középső sorban is folytatták jó eredményeiket a vendégcsapat játékosai, és úgy tűnt, már el is döntötték a mérkőzés kimenetelét. A hajrára azonban maradt még egy kis izgalom, amelyben Koller Dániel színvonalas csatát vívott pápai ellenfelével. Szinte az utolsó dobásokig nyílt volt a mérkőzésük, végül csupán egy fával ugyan, de legyőzte Nagy Lajost, a pápaiak legjobbját.

Psz: Koller D. 622, Batki T. 559.

Ifjúsági mérkőzés:

Rába ETO Győr SE–Pápai Vasas 0–4 (864–957)

Egyéni eredmények: Sárai M. 432, Salakta Á. 432.

Bábolna–Szentgotthárd II 2–6 (3330–3436)

Ilyen szinten már nem férnek bele egyéniben a 100 fás vereségek, mert a csapat többi tagja nehéz helyzetbe kerül. Pedig a kezdéskor Tóth Zoltán 581 fás remek egyéni eredménnyel indított, mellette Morvai Gábor is remekül küzdött, de néhány fával alulmaradt. A középső sorban Csejtei Norbert még rátett egy lapáttal, a másik pályán azonban becsúszott egy súlyos vereség, amivel a mérkőzés is elveszni látszott. A záró sorban aztán tovább nőtt a csapatok közti fakülönbség, ami a mérkőzés elvesztéséhez vezetett. Hiába volt tehát néhány jó eredmény, a társak ezen a napon nem tudtak felnőni a feladathoz.

Psz: Csejtei N. 602, Tóth Z. 581

Ifjúsági mérkőzés:

Bábolna–Szentgotthárd II 4–0 (1037–1023)

Egyéni eredmények: Schwarcz D. 524, Morvai D. 513.

Mosonszentmiklós–Fülöp Borozó 2–6 (3319–3358)

Végig szoros mérkőzést játszott a két csapat, amelyen többször is apróságok döntöttek a vendégcsapat játékosai javára. Az első párban Pápai Tibor 2 fával legyőzte ellenfelét, míg társa 9 fával kikapott. A középső sorban ismét csak egy hazai pontot sikerült szerezni ezúttal Papp László révén, mert fiatal társa, Solt Martin 22 fás vereséget szenvedett. A záró sorban aztán mindkét hazai játékos alulmaradt, igaz, hogy csak 5 és 10 fával, de ez már meg pecsételte a hazai csapat sorsát, és vendég győzelemmel zárult a mérkőzés.