Harmadszor a Kisvárda ellen

A Motherson Mosonmagyaróvár nagypénteken a Kisvárdát fogadja. A két csapat harmadszor találkozik egymással a szezonban. November elején, Kisvárdán a hazaiak győztek 31–28-ra, majd december közepén a Magyar Kupában az MKC nyert (36–27), és jutott tovább.

„A múlt hetet a válogatottban töltöttem, ami új impulzusokkal szolgált – mondja Faragó Luca, a csapat beállósa. – Büszke voltam arra, hogy meghívót kaptam, és nagyon jól éreztem magam. Bízom benne, hogy a továbbiakban is bizonyíthatok a címeres mezben. A Kisvárda ellen küzdelmes mérkőzésre számítok, hiszen kitartó csapatról van szó. Szeretnénk szépen játszani, és itthon tartani a két pontot.”

A csapatokat három pont választja el a tabellán. A Mosonmagyaróvár 20 ponttal a hatodik, míg a Kisvárda tizenhéttel a nyolcadik.

„Az elmúlt héten jól dolgoztunk, igaz a válogatott behívók miatt nem voltunk sokan, ez pedig megnehezítette a felkészülést – ezt már Albek Anna mondja, az óváriak jobbátlövője. – A Kisvárda elleni mérkőzéssel megkezdődik a szezon véghajrája. Az egész csapat motiváltan várja a mérkőzéseket, mindenki szeretné kihozni magából a legjobbat, és az a célunk, hogy minden meccsünket megnyerjük, ami nem lesz könnyű, mert nehéz ellenfelek is várnak ránk. Az utóbbi időben mindig kicsit megszenvedtünk a Kisvárda ellen, ősszel, idegenben ki is kaptunk. Most az a célunk, hogy nyerjünk, és begyűjtsük a két pontot.”