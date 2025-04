Győzött az Óvár, döntetlen az akadémiák rangadóján

Puskás Akadémia FC II−ETO Akadémia 1−1 (1−0)

Felcsút, 100 néző. V.: Pusztai.

PAFC II: Lehoczki – Antal, Szojma, Fodor M., Kun, Radics M., Szabari, Jablonszkij (Oszadcsij, 63.), Janickij, Halászi-Harsányi (Bontás, 58.), Magasföldi. Vezetőedző: Vanczák Vilmos.

ETO: Brecska – Selyem, Csáki A., Kása F., Deákovits, Décsy (Kiss M., 59.), Beqja, Herczeg M., Rátonyi (Csala, 46.), Tollár (Varga O., 78.), Moharos (Farkas D., 90.). Vezetőedző: Nagy Ádám.

Gsz.: Magasföldi (5.), ill. Moharos (72.).

Kiállítva: Csáki A. (3.).

Nem kezdődött jól a győriek számára a Puskás Akadémia elleni idegenbeli rangadón, Csákit ugyanis már a 3. percben kiállította Pusztai játékvezető. A Puskás két perccel később Magasföldi góljával megszerezte a vezetést. Nagy Ádám fiai hiába játszottak gyakorlatilag végig emberhátrányban, a 72. percben a korábban az ellenfélnél is megforduló Moharos góljával egyenlíteni tudtak.

Nagy Ádám: – Gyorsan kellett a mérkőzés elején alkalmazkodnunk a kiállításhoz, amit egy kezezés előzött meg az ellenfél részéről. Amit terveztünk, kidobhattuk a kukába, és változtatnunk kellett. Az első és a második félidőben is szervezett volt a védekezésünk, a második félidőben pedig eltüntettük a tetemes emberelőnyt. Nemcsak jó csapatunk van, hanem a klubért, a csapatukért, egymásért küzdeni tudó és akaró játékosaink is.



Gyirmót FC Győr II–III. ker. TVE 1–4 (0–4)

Alcufer Stadion, 100 néző. V.: Linn.

Gyirmót II: Szabó Á. – Somogyi (Barta, 74.), Rozs, Szabó K. (Tullner, 74.), Szabó M., Lázár, Bagó, Tóth D., Mayer Á., Major, Szecsődi M. (Szecsődi B., 74.). Vezetőedző: Ördög József.

III. ker. TVE: Hajagos – Fodor, Hegyi, Vankó, Padla (Polónyi, 65.), Wirth, Árva, Buda, Barczi, Hosszú, Bekker. Vezetőedző: Harmati Tamás.

Gsz.: Bagó (76.), ill. Barczi (8., 28.), Padla (13.), Árva B. (15.).

8. perc: Barczi lőtt 8 m-ről a kapuba. 0–1. 13. perc: Bal oldali támadás végén Padla húzott el, és 10 m-ről lőtt a rövid oldalra. 0–2. 15. perc: Árva B. lépett ki a védelemből, és a jobb felsőbe lőtt. 0–3. 28. perc: Barczi két cselt követően 12 m-ről talált a kapuba. 0–4. 76. perc: Bagó B. lépett ki a védők gyűrűjéből, és 8 m-ről lőtt a vendégkapu közepébe. 1–4.

A jó erőkből álló fővárosi csapat huszonnyolc perc alatt „elintézte” a Gyirmót II-t. Négy góllal vezettek, a hazai együttes a hajrában szépített.