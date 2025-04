Ilyen volt a Ludwigsburg–Győri Audi ETO KC BL-negyeddöntő szurkolói szemszögből – videó

Hogy milyen volt szurkolói oldalról a Ludwigsburg ellen egy góllal megnyert találkozó, arról közösségi oldalán számolt be a Győri Audi ETO KC.

Győzött a Győri Audi ETO KC: a meccs után együtt ünnepelt a csapat és a tábor.

Fotó: Marco Wolf

"Kevés olyan szerencsés csapat van, amelyet a szurkolói akár a 'világ végére' is a legnagyobb lelkesedéssel kísérnek; akik még idegenben is otthonossá varázsolják a csarnokot, amiben játszanak; akik betöltik a hangjukkal és szurkolásukkal a legnagyobb arénákat is. A mi CSAPATunk ilyen szerencsés. Hogy a szurkolói TI vagytok! Köszönjük, hogy mindig velünk vagytok! Ezzel a kis útinaplóval szeretnénk bátorítani másokat is, hogy csatlakozzanak bátran az utazó különítményhez és élvezzék az idegenbe utazás minden percét az ETO-családdal! Köszönjük a videóhoz készített nyersanyagot Sóki Rebekának!" – írta posztjában a Győri Audi ETO KC.

A videó ide kattintva látható.