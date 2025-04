Gyirmóton már a Honvéd ellen bíznak a feltámadásban

Budapest Honvéd-Gyirmót FC Győr

A Gyirmót Kispesten szeretne pontokat szerezni. Fotó: gyirmotfc.hu

Bozsik Aréna, hétfő, 20.00. V.: Bognár T.

A Szegedtől elszenvedett hazai vereség és az eddigi tavaszi szereplés után érthetően nem volt rózsás a hangulat a múlt héten a Gyirmót háza táján. A negatív tendencia következményeként a klub tulajdonosi köre változtatásra határozta el magát annak érdekében, hogy megszakadjon a csapat kedvezőtlen tavaszi szériája.

A Gyirmót vezetése új impulzust akart

A klub tulajdonosai és Tamási Zsolt szakmai igazgató – aki 2023. szeptember 25-től a vezetőedzői teendőket is ellátta a klubnál –, közösen áttekintették és értékelték az elmúlt időszak eredményeit, és azt a döntést hozták, a csapatnak új impulzusra van szüksége az eredményesebb szereplés érdekében.

A szakmai igazgató javaslatára új vezetőedzőt neveztek ki az elmúlt hét vége felé Schindler Szabolcs személyében, aki teljes döntési jogkörrel irányítja a csapat munkáját, és akivel 2,5 éves szerződést kötöttek. A szakmai igazgatói feladatokat továbbra is Tamási Zsolt látja el a klubnál.

A múlt heti szakmai munkát még a két asszisztensedző, Jäkl Antal és Koltai Tamás vezényelte az első csapatnál. Közülük Jäkl Antal osztotta meg gondolatait a hétfői mérkőzéssel kapcsolatban:

- Az utóbbi időszak döntetlenjei után nem sikerült a Szeged elleni utolsó találkozónk, amin hazai környezetben szenvedtünk vereséget, ezért is nagyon fontos, hogy minél előbb visszaszerezzük renoménkat, önbecsülésünket. Van mit bepótolni e tekintetben mindenképpen, ezért sem mehetünk feltartott kezekkel Kispestre. Schindler Szabolcs személyében új vezetőedző került együttesünk élére, ez még a játékosokon is érezhető, hiszen mindenki előtt motiváló tényező, szeretnének bizonyítani. Természetesen tudjuk, hogy a fővárosiak most jobb passzban vannak, de bizakodóak vagyunk, szeretnénk meglepni őket, szerencsére ez látszik játékosainkon is, hiszen tudják, hogy van saruk az utóbbi időszak teljesítménye és eredményei miatt. Nincs ebben az osztályban egyetlen verhetetlen csapat sem, reméljük, hogy sikerül megszakítani a rossz sorozatunkat.