Elhunyt az ETO korábbi mesteredzője

Garami József Pécsen született és ott is lett labdarúgó. Pályafutása befejezése után szülővárosa csapatánál kezdett dolgozni az utánpótlásban, majd megkapta a lehetőséget a felnőtt csapatnál is, amellyel a csapat történetének legsikeresebb korszakát élhette át. A Pécs második lett a bajnokságban. Garami József a Péccsel párhuzamosan öt mérkőzésen a magyar válogatottat is irányította. A szakember 1993-ban az Újpest, majd 1996-ban az MTK vezetőedzője lett. A fővárosi kék-fehérekkel bajnokságot nyert.

Garami József 1998 és 2001 között dolgozott az ETO-nál. Fotó: Laufer László

Az ETO-hoz 1998-ban érkezett és szakmai igazgatóként kezdett dolgozni. Egy évvel később vezetőedzőnek nevezték ki. Vezetésével 4. lett az ETO a bajnokságban.

A Ferencváros megkeresésére 2002-ben mondott igent, és a zöld-fehérekkel is bajnokságot nyert. Ezt követően visszatért az MTK-hoz, amelynél először vezetőedzői, majd szakmai igazgatói feladatokat látott el. Sportvezetői pályafutása végén visszatért Pécsre, ahol szakmai koordinátorként dolgozott.

Garami Józsefre mindenki felnézett aki a magyar labdarúgásban dolgozott, sok jelenlegi edző tartotta példaképének, hiszen

1996-ban a Magyar Labdarúgó-szövetség edzőbizottságának elnökévé választották.

1996-ban és 1997-ben Orth György díjjal ismerték el munkáját.

2008-ban kiérdemelte az év edzője címet.

2013-ban a megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.

797 NB I-es bajnokin ült a kispadon, ez máig rekord.

2019-ben utánpótlás-központot neveztek el róla Pécsen.

Garami József szívén viselte az utánpótlás sorsát