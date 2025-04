Ismert arcok is feltűntek - Százak futottak az Aranyparton a jótékonyság jegyében - fotók

Példamutató kezdeményezést hívtak életre három évvel ezelőtt. A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány részére gyűjtöttek idén is a Fuss a struccal jótékonysági futófesztiválon. Ezúttal több mint hatszázan neveztek a különböző távokra. A program az 1 kilométeres gyerek futással indult reggel, majd ezt követte a 4, 7, 14 és 21 kilométeres táv, amelyen a résztvevőket egy strucc is elkísért. Mielőtt rajthoz álltak volna a futók a jókedvű bemelegítés sem maradt el.

Fotó: Krizsán Csaba

Közismert szereplők és nagykövetek a rajtnál

Voltak akik családként, gyermeküket kézen fogva kísérték, de többen teljesítették a távot négylábú kedvencükkel. Akadt kisebb-nagyobb szurkolótábor is, akik az Aranypart domboldalából biztatták családtagjaikat, ismerőseiket.

Több nagykövet is csatlakozott a nemes célhoz, köztük Földingné Nagy Judit, hosszútávfutó atléta. A 14-szeres magyar bajnok, Európa-bajnoki bronzérmes és világbajnoki 6. helyezett 100 km-en. Judit elmondta, hogy az elmúlt évek is igazolták, valóban van létjogosultsága az ilyen programoknak. Az olimpikon és magyar csúcstartó ezúttal 7 kilométeres távra nevezett, de előtte a gyerekekkel is futott egy kört. Feltűnt Nagy Balázs színművész is, a Győri Nemzeti Színház társulatának tagja, aki szombaton még az Ultrabalatonon vett részt. Dr. Szálasy László miután tavaly a Final4 hétvégén a félmaratoni távot futotta le, idén pedig a maratont is teljesítette, így nem volt kérdés, hogy az Audi ETO KC egyik csapatorvosa a Fuss a struccal eseményen is rajthoz áll.