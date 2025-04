Focizz a struccal! – jótékonysági labdarúgó torna

Bödör Anita és Boros Ninetta a dunaszegi labdarúgó csapat utánpótlás edzői. Eddig is rendszeresen szerveztek labdarúgó tornákat gyerekeknek, most azonban úgy döntöttek, nem „csupán” a résztvevő gyermekek öröméért tesznek, hanem a jótékony célra is gyűjtenének. Mivel a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány céljait ők is szívükön viselik, ezért a „Fuss a struccal” elnevezésű futóverseny mintájára megszervezik a „Focizz a struccal” labdarúgó tornát.

Az U7-es versenyszabályzat. Forrás: Facebook

A Focizz a struccal tornára rengeteg csapatot várnak

Az eseményre 48 csapat nevezését várják, két korosztályban. Az U9-es és az U7-es kis labdarúgók tornáját Dunaszegen május 31-én, és június 1-én reggel 9 órakor rendezik.

A tornára csapatonként 20 ezer forint a nevezési díj. A helyszínen tombolát is fognak árusítani, amihez bármilyen felajánlást szívesen fogadnak a szervezők.