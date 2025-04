ETO - a kupagyőzelem izgalmas pillanataira emlékeznek a főszereplők

A mérkőzés alakulása miatt lett volna bőven izgulnivalója az ETO FC Győr vezetőedzőjének, Dörnyei Balázsnak, ám a sorozatban tizenegyedik Magyar Kupa-döntőjén irányító mestert rutinja megóvta a túlzott idegességtől.

Megnéztem az órámat, s a mérkőzés hevében sem ment százhuszonöt fölé a pulzusom, ebből látszik, hogy az évek során megtanultam kezelni az ilyen helyzeteket. Attól, ha az edző idegbeteg, a csapatnak nem lesz jobb… Persze, amikor sorra jönnek a helyzetek, és sorra ki is maradnak, kicsit aggódik az ember, de a sokadik kihagyott lehetőségünknél már csak mosolyogtam, mert nem akartam elhinni, ami látok – ez egy ilyen nap volt. A második félidőben már ez sem volt jellemző, mert elég brusztolóssá vált a meccs, az MTK addigra teljesen feladta a támadójátékot, s jóformán a félpályán sem jöttek át. A lányok annyi energiát mozgósítottak, olyan fölényt alakítottak ki, hogy szinte felbillent a pálya, így tudtam, hogy előbb vagy utóbb jönni fog a gól, amely az utolsó előtti vagy ha úgy teszik, az utolsó utáni pillanatban meg is érkezett. Ilyen a futball – fogalmazott a szakember. – A tizenegyespárbajnál már nem igazán volt kétségem, a kapusunkat felkészítettük az MTK rúgóiból, illetve a végén szerzett gól miatt a játékosaink komoly lélektani előnnyel állhattak oda rúgáshoz, sokkal magabiztosabbak voltunk, mint tavaly.

Dörnyei Balázs azt is elmondta: a drámai körülmények között született egyenlítő gól bármilyen későn jött is, egyáltalán nem volt véletlen.

„Aki nézte a bajnokságban a meccseinket, az láthatott három-négy igen szép távolról szerzett gólt… Kimondottan keressük ezeket a lehetőségeket, ráadásul Csillának kifejezetten jó bal lába van és lövőkedve is van hozzá. Lehetett érezni a mérkőzésen, hogy egyre közelebb kerül a kapuhoz, a szabadrúgása kivételével minden kísérlete jó volt. Talán lehet mondani, hogy benne volt a gólban az MTK kapusa, de ne feledjük el: őt is folyamatosan nyomás alatt tartottuk, bravúrokat is kellett bemutatnia, így törvényszerű volt, hogy egyszer jön egy aprócska kihagyás. Összességében azt szeretném kiemelni, hogy a csapatom tagjai egy pillanatra sem vesztették el a hitüket, és nagyon komoly sportemberi erényekről tettek tanúbizonyságot. Pár nappal azelőtt beleszaladtunk egy vereségbe a bajnokságban, most hirtelen kettő nullra vezetett az ellenfél, de nagyon jól reagáltunk, mentek tovább a játékosok – nekem az egész mérkőzésből ez volt a legnagyobb pozitívum. A végén igyekeztünk elővenni a kézilabdában használatos gondolkodást, miszerint egy betömörülő ellenféllel szemben nem nagyon van lehetőség kombinálni, kívülről kell lőni vagy beadásokkal veszélyes labdákat kell beküldeni az ellenfél tizenhatosára. Nekünk most az előbbi jött be” – kommentálta a látottakat vezetőedzőnk.