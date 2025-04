Négy lehet a magyar igazság - kupagyőzelemre készül az ETO

ETO FC Győr−MTK Budapest

Az ETO női csapata felkészülten várja a finálét.



Simple Női Kupa, döntő, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, csütörtök, 20.00. V.: Urbán.

Bravúrra készül az ETO a kupában: a csapat egymás után negyedszer hódítaná el a trófeát. Ez eddig csak a Ferencvárosnak sikerült, a budapesti zöld-fehérek 2015 és 2021 között hatszor nyerték meg a sorozatot − 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem hirdettek győztest −, a Fradit mindannyiszor a jelenleg az ETO-t vezető Dörnyei Balázs irányította.

„A FTC elleni mostani bajnoki vereség már a múlté, ez egy másik mérkőzés lesz, egy másik sorozatban, egy másik ellenféllel szemben – jelentette ki Dörnyei Balázs az eto.hu-nak adott nyilatkozatában. − Két edzés állt rendelkezésre, hogy felkészüljünk az MTK elleni meccsre, így kizárólag a velük vívott találkozókkal foglalkoztunk. A kupadöntő egymeccses párharc, más a lélektana és más a körítése, mint egy bajnokinak. Egy évben egy ilyen esemény van, a játékosokban mindig megvan a motiváció arra, hogy kivágják a rezet.”

Dörnyeinek zsinórban ez lesz a tizenegyedik kupadöntője, ebből csak az elsőt veszítette el. Azóta nyert hatot a Fradival, hármat az ETO-val. Reméli, hogy ez a sorozat nem most szakad meg.

Öreg Cintia, az ETO csapatkapitánya mindhárom győri kupagyőzelemnek részese volt.

„Nem állítom, hogy könnyű lesz, de nyugodtan mondhatom, hogy tapasztaltak vagyunk – fogalmazott a honlapon. − Húsvétkor mindenki hazament a családjához, volt lehetőség a feltöltődésre, jómagam is kipihentem magam, frissen álltam újra edzésbe. Már háromszor volt alkalmunk felemelni a kupát, és mindhárom alkalommal más-más úton-módon győztünk. Tavaly tizenegyespárbajban nyertünk, a Puskás ellen simábban, előtte pedig egy gól döntött a javunkra, úgyhogy nincs konkrét recept a győzelemre. Szeretem a kupadöntőket, mert speciális hangulatuk van, remélem, az idén is mi ünnepelhetünk. A legutóbbi egymás elleni meccsünkön fölényesen nyertünk, most nehezebb dolgunk lesz, biztos vagyok benne, hogy az MTK jól felkészült belőlünk. Izgalmas mérkőzésnek nézünk elébe.”