Az ETO-nál most csak a Ferencváros van célkeresztben

Tavaly nyáron éppen a Fraditól igazolt Győrbe Bíró Barbara. A kapus szép emlékeket őriz a fővárosi évekről, de most már minden erejével az ETO sikeréért küzd – olvasható a klub honlapján.

A listavezető ETO tovább növelné előnyét a Ferencvárossal szemben. Foto: Csapó Balázs

„Úgy vélem, jelenleg a mi csapatunk sokkal jobb, de az említett mérkőzésekből, illetve eredményekből nem lehet egyértelműen kiindulni. Minden meccs más, főleg úgy, hogy nekik most kötelező lenne a győzelem. Nagyobb a teher rajtuk, mint rajtunk, s ha ezen a találkozón is magabiztosan tudnunk pályára lépni, akkor nem hiszem, hogy nagy baj érhet minket” – mondta a válogatott kapus, aki kitért arra is, hogy a csapategység mennyire fontos.

Egységes az ETO

„Szerintem attól, hogy a csapategységünk nagyon rendben van, mindenki csak a rábízott feladattal foglalkozik, és mindig csak a következő cél lebeg előttünk. Lépésről lépésre haladunk, most például még a kupadöntőre sem gondolunk, most csak a Ferencváros van a célkeresztben. Támogatjuk egymást a pályán és azon kívül is, és persze a jó eredmények is hozzák a jó hangulatot, s ha esetleg bármilyen probléma lenne, együtt azt is meg tudnánk oldani. Mindenki egy irányba húz, és csak arra figyelünk, hogy a soron következő mérkőzésen mindannyian olyan mentális és fizikai állapotban menjen fel a pályára, amilyenben kell.”

A mérkőzést szombat este 6 órakor rendezik a gyirmóti Alcufer Stadionban. Az összecsapás ingyenesen megtekinthető.