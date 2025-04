ETO FC Győr–Paks FC - kövesse élőben nálunk!

Hogy mennyire hasonló játékerőt képvisel a két együttes, azt az is mutatja, hogy legutóbbi találkozásukkor is döntetlen született, Pakson végeztek 1–1-re. Emlékezetes, hogy az ETO a paksiak ellen szerezte meg első győzelmét a banjnokságban, szeptemberben 2–1-re nyertek Borbély Balázsék.

A mérkőzés előtt az ETO FC Győr honlapján a húsz esztendős Bíró Barnabást kérdezték, mit vár a mérkőzéstől. − "Hozzánk hasonlóan ők is veretlenek tavasszal, úgyhogy talán joggal gondolom úgy, hogy ez lesz a szezon egyik legnehezebb meccse. Kielemeztük a játékukat, felkészültünk rájuk, de semmi olyan dolgot nem csináltunk a héten, ami elért volna az eddigiektől. Nyugodtan, magabiztosan kell futballozhatunk, hiszen már megmutattuk, hogy mindenki megfogható. A paksiak most játszottak kupaelődöntőt a Zete ellen, így akár fáradtabbak is lehetnek, de elsősorban nem erre alapozunk, hanem arra, hogy megfelelő koncentrációval és jó futballal le tudjuk őket győzni."