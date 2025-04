Borbély Balázs: Hogy mit hoz a jövő, majd meglátjuk

Az ETO FC Győr nyerte az idén még veretlenek csapatok csatáját az OTP Bank Liga 29. fordulójában: Borbély Balázs együttese 2-0-ra győzött a vendég Paks ellen, így már 12 kör óta tart a remek sorozata.

Daniel Stefulj szerezte az ETO második gólját. Fotó: Molcsányi Máté

Így látták az edzők

Borbély Balázs (ETO): - Ma jobbak voltunk a Paksnál, több energiával játszottunk, az egész meccset kontrolláltuk. Az történt a pályán, amit mi akartunk. Az első félidőben még nem volt meg a kellő átütőerő támadásban, ami gólt eredményezett volna, de a második játékrészben a szabadrúgás megtörte a jeget és még nagyobb lendületet adott nekünk. A hétközi kupameccs is rányomta a bélyegét a Paks teljesítményére, de nekünk magunkkal kellett foglalkoznunk, megvolt a tervünk, mindenképpen szerettem volna az elejétől kezdve egy intenzív összecsapást játszani, ez sikerült is. Nem is tudtam, hogy kilenc pontra vagyunk a Pakstól, de az én fejemben ettől semmi sem változik, ugyanúgy készülök a folytatásra, hogy mit hoz a jövő, majd meglátjuk. Amióta Ourót ismerem, ez volt a legjobb meccse, de rajta kívül is sokan érdemelnek dicséretet a csapatból.

Bognár György (Paks): - Ma semmilyen játékot sem játszottunk. Azt hittem, a keddi meccs után elég lesz a három nap feltöltődni, de nem így volt, az ellenfelünk végig jobban játszott és pörgött, mentálisan, de technikailag is nagyon jók voltak. Idő kérdése volt, mikor kapunk gólt. Csak vagdalóztunk, nem volt meg a saját játékunk, egyáltalán nem voltunk veszélyesek a Győr kapujára. Bödének volt egy helyzete, amivel egyenlíthettünk volna, de igazából döntetlent sem érdemeltünk volna, annyival jobb volt az ellenfelünk. Sok problémánk volt, helyezkedési gondok, a megszerzett labdákat is lassan, rosszul játszottuk meg, a középpályáról egyáltalán nem jött le a játék.

Percről percre

45.perc: Vitális lőtt kapura 25 méterről. Szappanos vetődve kiütötte a bombát.

54. perc: Bánáti lövése vágódott le, a labda Bumba elé került. Lövését Szappanos védeni tudta.

65.perc: Ouro 22 méteres szabadrúgásból tekeri mesterien tekerte a labdát a jobb felső sarokba. 1–0.