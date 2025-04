Nem gyenge kezdet - Kétszer nyert a Puskás Akadémia ellen az ETO fiatal játékosa

„Igen, valóban így van, decemberben pár percre küldött pályára Borbély Balázs, és nagyon jó érzés volt ott lenni. Most körülbelül fél órát kaptam” – mondta Bíró Barnabás, aki nyolc évvel ezelőtt került az ETO-hoz a Halászi utánpótlás-csapatából.

Minden játékpercet megbecsül az ETO fiatal játékosa. Fotó: Csapó Balázs

Bíró Barnabás az ETO-család tagja

„Nagyon hosszú ideje itt vagyok, nagyon sokat kaptam ettől a klubtól. Sok edzőm volt az évek során, mindegyikükkel a mai napig tartom a kapcsolatot. Rengeteg csapattárssal fociztam együtt. A srácokkal sokat segítettünk egymásnak” – mesélt a korai évekről a húszesztendős labdarúgó.

Jó hangulatban fejlődni is könnyebb.

A bajnokság elején, nem úgy alakultak az eredmények a győriek szempontjából, mint ahogy szerették volna. Sokan már kiesést jósoltak a frissen feljutott csapatnak, azonban a kétkedő szavakra javuló eredményekkel, és parádés tavasszal válaszolt az ETO.

„Az első pár meccs sikertelenségéből erőt tudtunk meríteni, és azóta egyre jobb a hangulat és a csapat is fejlődött. De nem csak az öltözőben jó légkör. Egyre több szurkoló jön ki a meccseinkre, úgyhogy a pályán is remekül érezzük magunkat” – folytatta a labdarúgó, aki arról is beszélt mit tart legnagyobb erősségének a focipályán.

„Sokat gyakorlom a beadásokat, ezért azok jól mennek. Az én pozíciómban 50-60 méteres sprint előzi meg a középre íveléseket, ezért számomra egy így elért gólpassz legalább olyan fontos, mint maga a gól. Az egy az egy elleni játékban viszont fejlődnöm kell, hiszen az NB I-ben nagyon jó képességű támadók vannak. Viszonylag alacsony játékos vagyok, ezt próbálom a testi erőmmel kompenzálni” – avatott be minket szakmai titkokba Bíró Barnabás.

Egy fiatal labdarúgó természetesen attól fejlődik a legtöbbet, ha játszik. Tudja ezt a húsz éves szélső védő is, akinek az a célja, hogy szorgosan gyűjtögesse a játékperceket a hátra lévő hat NB I-es bajnokin és meghálálja Borbély Balázs bizalmát. „Ha a következő bajnokin pályára léphetnék akárcsak öt percre is, annak is nagyon örülnék, de jó lenne a bajnokság végéig legalább három alkalommal játszani az NB I-ben.