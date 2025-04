Döntős a kupában az Ipartechnika

Magyar kupa

ZTE-ZÁÉV – Ipartechnika Győr SE 4-2 (2318-2283)

Az első mérkőzésen, hazai pályán aratott nagy különbségű győzelem után felszabadultan léphettek pályára a győri lányok, aminek meg is lett az eredménye már az első sor után. Sass Edit és Tóth-Móricz Kata egyéni győzelmeikkel bebiztosították a továbbjutást, illetve megnyílt az út a május 18-i székesfehérvári négye döntőbe kerüléshez.

Egyéni eredmények: Sass E. 629, Bálintfy C. 578, Tóth-Móricz K. 540, dr. Frank N. 536



NB I, Nyugati csoport

Bábolna – Sárvári Kinizsi 6-2 (3267-3250)

Jól kezdte a mérkőzést a Bábolna, mert az első párok után már 2-0-ra vezetett és szerzett 48 fa előnyt. A középső sorban aztán a pontkülönbség maradt, de a faelőny már a vendégcsapatnál volt, így a döntés a záró sorra maradt. Itt Tóth Zoltán remek egyéni eredménye,és a 66 fás különbségű győzelme is kellett a végső sikerhez, mert a másik párban ismét a vendégcsapat bizonyult jobbnak.

Psz: Aranyosi L. 570, Tóth Z. 564, Csejtei N. 551, Brázik T. 544

Ifjúsági mérkőzés: Bábolna – Sárvár 0-4 (898-1033). Egyéni eredmények: Morvai D. 465, Boldizsár D. 433

Pápai Vasas – Mosonszentmiklós 5-3 (3302-3230)

Az ifjúsági mérkőzés után ismét pályára lépő Solt Martin javítani tudott előző teljesítményén és a pontszerzés mellett 38 fás győzelmet aratott. Mivel a társa súlyos vereséggel zárt, így döntetlen állásnál majd hatva fás hátrányba kerültek. A középső sorban küzdő Papp László és Szalánczy Péter megszerezték ugyan a pontokat, de minimális fahátrányt hagytak még hátra. A záró sorban aztán már nem tudtak újítani a mosonszentmiklósi játékosok, mindketten vesztesen hagyták el a pályát, így a csapat is vereséggel távozott a pápai csarnokból.

Psz: Solt M. 558, Szalánczy P. 551, Papp L. 544

Ifjúsági mérkőzés: Pápai Vasas – Mosonszentmiklós 4-0 (1035-990). Egyéni eredmények: Solt M. 517, Hirni D 473

Nagykanizsa TK – Rába ETO Győr SE 2-6 (3218-3290)

Már az első párok versenyében Ambrus Gergő letette névjegyét, nemcsak hogy a mérkőzés legjobb egyéni eredményét érte el, hanem biztatást adott társainak is, hogy lehet itt keresnivalójuk. A folytatásban ezt be is bizonyították a többiek, mert a középső sorban volt ugyan egy gyengécske eredmény is, de a végső hajrát a győriek bírták jobban és megérdemelt győzelemmel térhettek haza.

Psz: Ambrus G. 584, Cseh M. 561, Batki T. 561, Koller D. 558

Ifjúsági mérkőzés: Nagykanizsa – Rába ETO Győr SE 1-3 (535-835). Egyéni eredmények: Salakta Á. 448, Szabó Gy. 387

A hazai csapat sérülés miatt csak egy játékost tudott pályára küldeni.

NB II, Nyugati csoport

AD Flexum – Pápai Vasas II. 6-2 3102-2926)

Fokozatosan lendültek játékba a hazai csapat tekézői, egymás teljesítményét felülmúlva folyamatosan növelték előnyüket, és a végén magabiztosan tartották otthon a két pontot.

Psz: Artner F. (Virág P.) 565, Nagy B. 538, Ledó Z. 524, Horváth R. 493