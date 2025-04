Dán ellenfelet kapott a BL elődöntőjében az Audi-ETO - nyilatkozattal frissítve!

Az ETO kettős győzelemmel a Ludwigsburgot búcsúztatta a negyeddöntőben, a három magyart foglalkoztató Metz a Brest Bretagne-t verte ki, az Odense 52–51-es összesítéssel a Ferencvárost múlta felül, míg az Esbjerg a CSM Bucuresti-et győzte le a nyolc között.

A sorsoláson eldőlt, hogy az elődöntőben az FTC-t búcsúztató Esbjerg lesz a győriek ellenfele. A másik elődöntőben a francia Metz és a szintén dán Odense találkozik.

Az ETO és az Esbjerg eddig kilencszer találkozott egymással és minden meccset a győriek nyertek, például a 2022-es és a tavalyi elődöntőben, illetve a mostani idény csoportkörében mindkétszer.

A hatszoros BL-győztes Audi-ETO 17. alkalommal jutott elődöntőbe, a budapesti négyes döntőben pedig tizedszer szerepel.

Az elődöntőket május 31-én, a bronzmérkőzést és a döntőt június 1-én rendezik az MVM Dome-ban. Az ETO idén is az első elődöntőt játssza szombaton 15 órától.

„A Metz, az Odense és az Esbjerg messze a legjobb ellenfelek, akiket kaphattunk. A négy legjobb csapat jutott a végjátékba. Azt mondanám, idén bármelyik együttes képes lehet megnyerni a tornát anélkül, hogy az különösebb meglepetés vagy szenzáció lenne – nyilatkozta a győri klub honlapján Per Johansson vezetőedző. Hozzátette, nagyon erős az idei négyes döntő mezőnye, talán az egyik legerősebb az elmúlt éveket tekintve. – Mostantól az a legfontosabb, hogy kihasználjuk az időt, és készen álljunk, mire Budapesten találkozunk a szurkolókkal. Természetesen számomra is óriási élmény, hogy ismerem ezt a nagy eseményt. Tudom, hogyan zajlik, jártam ott korábban, és sok játékosom is átélte már” – magyarázta.

A svéd szakvezető hangsúlyozta: fontos, hogy beszéljenek arról, mi történik majd azon a héten, különösképpen azokkal, akik még nem szerepeltek a legjobb négy között, hogy minden apróságot tisztázzanak. Meglátása szerint különleges formátumról van szó, mert szinte sosem játszanak így, talán évente kétszer fordul elő, hogy elődöntőt és helyosztót kell játszani egymás utáni napokon, szóval alaposan fel kell készülni.

„Azt gondolom, nagyon nyílt lesz a négyes döntő, de természetesen egyetlen céllal megyünk: hogy ismét megnyerjük! Óriási megtiszteltetés és büszkeség lenne, ha sikerülne megtartani a címet, ha a kupa nálunk maradna” – szögezte le.