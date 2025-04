Az első rábaközi rangadók története

Úriemberek rivalizálása a Csorna–Kapuvár mérkőzésen

"A bíró Faragó Jenő ügyvédjelölt volt, aki pártatlanul dirigált. A kapuváriak fehér, a csornaiak kék dresszben játszottak. A közönség feszülten figyelt és egy-egy szép támadást vagy ügyes mozdulatot tapssal honorált. Heves küzdelem bontakozott ki, de gól nem született. A játék után a Koronában vacsoráztak, ahol Eigner Géza a csornai rendezőség nevében azon óhajának adott kifejezést, hogy a két város ifjúsága a testet és lelket edző sport fejlesztésében és a nemes szórakozások kultiválásában mindig karöltve haladjanak. A vacsorát tánc követte. A kapuvári vendégek kellemes emlékekkel távoztak a reggeli vonattal Csornáról."

Az 1925-ös Csorna–Kapuvár előtti csoportkép. Fotó: Varga Jenő

Egy száz évvel ezelőtti mérkőzés emlékezete

"Száz évvel ezelőtt is emlékezetes meccset játszott a két csapat, de erről a barátságos mérkőzésről szerencsére maradt egy csoportkép Varga Jenő kötetében (A sport és a testi nevelés fejlődésének története Kapuvárott) csíkos mezben a kapuváriak, mögöttük a vendéglátó csornaiak" - mesélte a kutató.

A csornai pályaavató

–"1925. április 12-én avatták a Rábaközi Sport Egylet új pályáját Csornán, az egykori Vilmos ligetben, a mai Tesco helyén. Mivel alkalmas pálya híján ekkor már évek óta stagnált a csornai labdarúgó élet, ezért a Kokas Lajos kórházigazgató vezette sportegylet igazi népünnepélyt szervezett a pályaavatóra. A mérkőzés kezdete előtt és a szünetben Farkas Géza csornai cigányprímás zenekara muzsikált. A motorizáció még gyermekcipőben járt a Rábaközben, de Kapuvárról három autó hozta a vendégeket és vonattal is több, mint száz szurkoló érkezett, köztük Fábián Illés kapuvári sportegyleti elnök és Gräf János kórházigazgató."

Hárommilió koronás mérkőzés

"A találkozót mintegy ezer ember nézte végig a parkosított környezetben. Nem bajnoki mérkőzés volt, de mindkét csapat motiváltan játszott: a kapuváriaknál új vezetés irányította a labdarúgást, míg a csornaiak nem akartak hazai pályán vereséget szenvedni. A végig izgalmas derbin a kapuváriak játszottak fölényben, így a mérkőzés végén a vendégek örülhettek. A hazaiaknak hiába volt ügyes csatársora, a kapuvári védelem állta a sarat. A KSE kapusának, Horváthnak a védéseit a közönség is megtapsolta. A kapuvári Rosenberger (ő lehet az a Rosenberger László, aki 1943 elején munkaszolgálatosként veszett oda a Donnál) ügyes szerelésével és erőteljes felszabadításaival tűnt ki, míg a csornai csapatban Czigány Béla, Polgár Lajos (zsidó munkaszolgálatosként ő is a Donnál vesztette életét.) és Kránitz József voltak a legjobbak. A játékvezetésre egyik félnek sem lehetett panasza, Posszert Jakab csornai csendőrszázados kifogástalanul vezette a mérkőzést. A gyengébb csornai csapat végig sportszerűen játszott, míg a korabeli leírások szerint a vendégek kissé hevesebben vetették magukat a küzdelembe. A kapuváriak közül nem is sérült meg senki, ellenben két csornait lerúgtak. A találkozó hárommillió koronás bevételéből a csornai sportvezetés az akkor 150 ülőhely bővítését tervezte. A futballpálya mellett teniszpályákat is kialakított az RSE száz évvel ezelőtt."