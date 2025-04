Büntetőpárbajban jutott tovább a Hegykő

A legjobb négy közé jutásért lépett pályára szerdán a Keglovich László Vármegyei Kupában nyolc amatőr csapat. A Soproni FAC a Mezőörsöt, A Ménfőcsanak a Koroncót, a Bőny a Kapuvárt, a Hegykő pedig a DAC Nádorvárost fogadta. Utóbbi találkozón büntetőpárbaj döntött. A párharcok krónikáját itt olvashatják.

A büntetőpárbaj végén a Hegykő örülhetett. Forrás: FSC Hegykő Facebook.

A hegykőieket nem mindennapi balszerencse sújtja. „Január óta folyamatosan 7-8 sérültünk van, és ezek nem kis sérülések. A kupa mérkőzésen is volt aki kidőlt a sorból. Folyamatosan vetjük be az ifistákat is, hogy ki tudjunk állni – panaszolta Sütöri Péter, a Hegykő vezetőedzője, aki azt is elmondta, korábban három játékosuk is sérvműtéten esett át. A hiányzó focisták ráadásul kulcs pozícióban játszanak, ezért különösen fájó a hiányuk. Továbbá a keresztszalag és boka sérülések mellett egy játékosnak trombózis alakult ki az ágyékában, ami érthetően komoly riadalomra adott okot. A sok nehézség ellenére a hegykőiekbecsülettel igyekeznek helytállni a bajnokságban, még ha ez nem is mindig párosult eredménnyel, idáig nem vallottak szégyent a tavaszi szezonban. A kupa mérkőzések romantikája pedig pont a drámai győzelmekben, vagy bukásokban rejlik.

Büntetőpárbaj a továbbjutásért

A szabályok értelmében a döntetlen esetén azonnal tizenegyes rúgások következnek és mivel a rendes játékidőben nem született gól, ezért kezdődhetett az idegek harca.

„Inkább mezőnyjáték, és brusztolás volt, nem nagyon alakítottak ki nagy helyzetet a csapatok. Kiegyenlített játék folyt, talán picit időnként a DAC fölénk tudott nőni. Egy igazán nagy helyzetre emlékszem, amikor a gólvonalról mentett az egyik játékosom. De inkább a pontrúgások és a szögletek jelentettek veszélyt a kapukra. Lehetett látni, hogy aki egy gólt rúg, az meg is nyeri a meccset” – ismertette a mérkőzés krónikáját Sütöri Péter. Az ETO korábbi támadója hozzátette, a tizenegyes rúgások alkalmával mindkét csapatból az első négy játékos, védhetetlenül vágta be a labdát a kapuba. „Az ötödik játékosunk is belőtte a büntetőt, és a srácok már arra készültek, hogy folytatódik a párbaj tovább. Arról beszéltek, ki áll oda hatodikként. Ekkor azonban az ellenfél ötödik tizenegyesét sikerült védenie a kapusunknak úgy, hogy ott hagyta a lábát középen és abban akadt el a labda” – mondta az edző.