Brutális volt az ütés - Máris pályán az eltiltott játékos

Venczel korábban még a Lombard Pápa színeiben az NB I-ben is futballozott, majd játszott Veszprémben, a Pápai Perutzban, Sárváron és Koroncón is. Mezőörsre 2023 nyarán igazolt. A tavalyi brutális szabálytalanság – amiről videó is készült – óriási vihart kavart, országos hír lett a durva megmozdulásból. Sokan a futballista örökös eltiltását követelték. A meggondolatlan játékost végül 2028. március 30-ig tiltotta el mérkőzésen való részvételtől a Győr-Moson-Sopron vármegyei igazgatóság fegyelmi bizottsága.

A mezőörsi futballista (középen) a brutális ütést követően nyolc hónappal játszhatott újra.

Fotó: Földi Imre

Sokan ezért sem értik, hogyan léphetett pályára máris a focista. Márpedig Venczel Zoltán az MLSZ adatbankjában rögzített jegyzőkönyvek alapján az április 20-i Bácsa, majd az április 26-i Győrújfalu elleni bajnokin is csereként játszott. Sőt, utóbbi találkozón a 85. percben még a kapuba is betalált.

A futballista egyébként teljesen jogszerűen lépett pályára, ugyanis információnk szerint a MOB választott bírósága április 16-ig mérsékelte a labdarúgó eltiltását.

Az ügy érdekessége, hogy az első ítéletet követően – ami szerint az eltiltás 2028. március végéig szólt – a játékos és képviselője élt fellebbezési jogával. A Győr-Moson-Sopron vármegyei testület az újratárgyalást követően valamelyest mérsékelte Venczel Zoltán eltiltását, aki ezt követően a Magyar Labdarúgó Szövetséghez fordult. Az országos testület, ahogy az ilyen esetekben szokás, az ügyet egy másik, nem érintett vármegye bizottsága elé terjesztette, amely a vizsgálatot és tárgyalást követően szintén módosította az ítéletet. E szerint Venczel Zoltán eltiltásának lejárata 2026. február 10-re változott.

A futballista és képviselője ezek után fordult a Sportbírósághoz. A Sport Állandó Választottbíróság a Magyar Olimpiai Bizottság keretén belül önállóan, független módon működik a sporttal kapcsolatos jogviták rendezése érdekében. A testület pedig, ahogy azt jeleztük, Venczel Zoltán eltiltását ez év április 16-ig mérsékelte.

Brutális ütés - Nem példa nélküli a mezőörsi játékos esete

Érdekesség, hogy Venczel Zoltán megmozdulásához hasonló, brutális szabálytalanság már korábban is történt a honi labdarúgásban. Tavaly februárban az NB II-ben szereplő Budafok középpályását, Merényi Ádámot úgy megütötték, hogy eltört az arccsontja. Az elkövető Hinora Kristófot, a Vasas akkori játékosát, aki szerint véletlen és nem szándékos volt a megmozdulása, csupán négy(!) meccsre tiltották el.