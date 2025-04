Borbély Balázs: Jó az ETO edzőjének lenni

Borbély Balázs a Nemzeti Sportnak adott hosszabb interjút, amelyben elmondta, „nagyon jó” jelenleg az ETO FC Győr vezetőedzőjének lenni.

Borbély Balázs játékosként és szép utat járt be. Forrás: fradi.hu

A felvidéki szakember mesélt gazdag játékospályafutásáról, és elmondta, miért választotta az edzői szakmát visszavonulása után. „Próbálkoztam mindennel, dolgoztam is, de húzott vissza a szívem a focihoz. Aztán a dunaszerdahelyi akadémia jelenlegi igazgatója, Németh Krisztián barátom hívott, hogy térjek vissza a negyedosztályba, a DAC mostani farmcsapatához játszani és közben elkezdtem edzősködni is” – mondta a szakember, aki külön kiemelte a szlovák edző legendát, Vladimir Weisst, aki a pályafutása során a legnagyobb hatással volt rá.

Borbély Balázs az ETO-nál

Talán sokan nem bíztak az idehaza nem kevésbé ismert edző sikerességében. Világi Oszkár azonban megadta a bizalmat a szakembernek, aki rövid hezitálás után mondott igent a győri kispadra.

„Az ETO vasárnap játszott meccset hazai pályán, kikapott a Szegedtől egy-nullára, nekem szabadnapom volt. Este megcsörrent a telefonom, a tulajdonos keresett, és feltette a kérdést: átvenném-e ezt a munkát? Öt mérkőzés volt hátra az idényből, de a célkitűzés teljesítéséhez, a feljutáshoz mindegyiket meg kellett nyerni. Mi sem egyszerűbb, ugye?...Öt mérkőzésre szólt az ajánlat, nem éreztem, hogy sokat veszíthetnék – ha nem jön össze a feljutás, akkor sem lehet engem okolni, ha meg sikerül, veregetik a vállamat.”

Borbély Balázs mesélt a közeljövő céljairól is: „Ha sikerülne megtartani a pozíciónkat az első hatban, az nagy siker lenne. Mindenki azért dolgozik a klubnál, hogy minden nap egy-két százalékot fejlődjön, és jobb legyen. Ezt kell szem előtt tartani. Én nem szeretném, ha ugyanabba a hibába esnénk, mint tavaly, amikor elhittük, hogy a jó bajnoki hajrá elég az NB I-ben is, most nem akarom, ha azzal áltatnánk magunkat a tavaszi szereplés miatt, hogy jók vagyunk az európai színtéren is. Szerintem erre még nem állunk készen. Ennek az ETO-nak most nem arra van szüksége, hogy menjen egy kört esetleg a nemzetközi kupában” – nyilatkozta az ETO vezetőedzője.

Egy korábbi beszélgetés Borbély Balázzsal.