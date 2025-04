Babos Tímea és társa az elődöntőbe jutott

Babos Tímea a brazil Luisa Stefani oldalán döntő rövidítésben legyőzte a Jelena Ostapenko, Dajana Jasztremszka lett, ukrán duót a Stuttgartban zajló egymillió dollár (361 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztorna párosversenyének szerdai negyeddöntőjében.

Babos Tímea elődöntős Stuttgartban.

Lehengerlő játékkal kezdett a magyar teniszező és társa, ugyanis az első négy játékban kétszer is elvette az ellenfél adogatását, 4:0-nál azonban jelentős mértékben megfordult a meccs képe. Ostapenkóék megtalálták az ellenszert a rivális teniszére, ők is kétszer brékeltek, így egyenlítettek. Innentől kiegyenlítetté vált a küzdelem, ugyanakkor Baboséknak 5:4-nél kettő, 6:5-nél további egy játszmalabdájuk volt, de egyiket sem tudták kihasználni, így tie-breakbe torkollott a szett. A rövidítésben a magyar, brazil duó ismét remekül teniszezett, így 61 perc alatt előnybe került.

A második játszmát megint nagyon jól kezdték Babosék, akik 3:0-ra, majd 5:2-re is vezettek, de ezután Ostapenkóék kétszer is elvették az adogatásukat és egymás után öt játékot nyerve egyenlítettek úgy, hogy kétszer is meccslabdát hárítottak. A döntő rövidítés szintén drámaian alakult, a lett, ukrán kettős ugyanis 4-0-ra, majd 8-3-ra is vezetett, innen viszont Baboséknak sikerült felállniuk, sorozatban hat játékot nyertek és már ők vezettek, újabb meccslabdájukat azonban nem tudták győzelemre váltani. Ezt követően viszont előbb elvették a rivális adogatását, majd hozták a sajátjukat és nagy csatában diadalmaskodtak a 2 óra 18 perces meccsen.

Babosék ellenfele az első helyen kiemelt páros lesz

Babosék ellenfele az elődöntőben az első helyen kiemelt Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi duó lesz.

Eredmény, páros, negyeddöntő: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil) - Jelena Ostapenko, Dajana Jasztremszka (lett, ukrán) 7:6 (7-1), 5:7, 11-9