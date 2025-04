Babonás, de bízik a tizedik sikerben az Audi-ETO szélsője

„Nagyon örülök, hogy ismét bejutottunk a négy közé és Budapesten játszhatunk. A tavalyi győzelem emlékezetes marad számomra, bízom benne, idén is sikerül egy szép éremmel zárnunk a négyes döntőt – mondta a válogatott játékos. Hozzátette, tisztában voltak vele, bármelyik csapatot kaphatják, nem lesz könnyű dolguk. –Tavaly is az Esbjerggel kezdtük a négyes döntőt, remélem idén is ugyanúgy fog folytatódni, mint tavaly” – utalta arra, hogy egy éve ők emelhették magasba a BL-trófeát.