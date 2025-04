Az ötödik helyért folytatja a Sopron KC

Sopron KC - Atomerőmű SE 85-87 (18-24, 27-21, 18-15, 22-27)

Sopron, férfi NB I, rájátszás, 4. mérkőzés, 1000 néző. V.: Cziffra, dr. Mészáros, Goda.

Sopron KC: EDWARDS 14/6, JACKSON 28/6, Meszlényi, Kucsera 2, MOLNÁR M. 8. Cs.: CSENDES 6/6, GARRETT 13 MUCIUS 14/9, Takács, Fazekas. Edző: Gasper Potocnik.

ASE: CHANDLER 29/6, Benke 8, LOCKETT 23/9, Eilingsfeld 6, Dorogi. Cs.: DUKES 10/6, LAKE 10, Halmai. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Forrás: SKC

Chandler vezetésével az ASE kezdett jobban, majd Csendes két triplájával 1 pontra feljött az SKC, ám a negyed végén Dukes révén 6 ponttal elhúztak a paksiak. A második etap elején Lockett villanásaival gyorsan 10 pont fölé nőtt a paksi előny. Jackson egy 9-0-s hazai rohamot vezényelt. Mucius két hármasával fordított az SKC. A félidő Chandler zsákolásával és döntetlennel zárult. A harmadik negyed feléig váltott vezetéssel haladtak a felek. Edwards hármasaival és Garrett kosarairaval megugrott az SKC, amely triplányi előnnyel fordult a záró szakaszra. Chandlert nem tudta tartani az SKC, de Garrett. Edwards és Jackson révén drámai végjátékig az SKC vezetett, ám Dukes és Lake révén egy 9-0-lal fordított, és nyert a Paks.

A párharc végeredménye: 3-1 az ASE javára.

Gasper Potocnik: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a női csapatnak a bajnoki címhez! Szép munka volt! Nagyszerű szezon, minden dicséretet megérdemelnek. Másodszor juniorjainknak is gratulálok, akik ezüstérmet szereztek. Jó szezont zártak, nagyszerűen teljesítettek, Sopron büszke lehet rájuk! Ami a mai mérkőzést illeti, gratulálok a Paksnak, jó csapatuk van, az egész szezonban nagyon kiegyensúlyozottak voltak. Rendkívül fizikális csapat, és okosan játszanak, összetartanak. Remek negyeddöntő párharcot vívtunk egymással! Gratulálok nekik, és a legjobbakat kívánom a szezon hátralévő részére! Összességében fontos volt, hogy Takácsot korán elveszítettük, főképp a Paks ellen, mert neki megvan a képessége, hogy felvegye a versenyt ezekkel a nagy testű játékosokkal, így az elvesztése nagy gondot jelentett a rotáció szempontjából. Volt esélyünk megnyerni a mérkőzést, de nem éltünk vele. Ilyen a sport, néha sikerül valami, néha pedig nem. Összességében úgy gondolom, túl sok hibát vétettünk az első félidőben főleg védekezésben. Persze ma rajtunk nagyobb nyomás volt, mint ellenfelünkön, mert nekünk nyernünk kellett az életben maradáshoz. Hoztunk néhány rossz döntést, az első félidőben túl sok pontot kaptunk. A Paks egész szezonban kilencven pontot átlagolt, és mi most kevesebbet engedélyeztünk nekik, de még ez is túl soknak bizonyult számunkra. A sikerhez ennél jobb védekezésre van szükség.