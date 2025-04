Audi-ETO: Németországban a győriek - videóval

Ez egy kemény meccs lesz, mivel idegenben kezdünk. Ellenfelünk nyilván tanult az előző mérkőzésünkből, és talán fejlődött is bizonyos dolgokban, így nem hiszem, hogy olyan könnyű lesz, mint az előző találkozó volt. A védekezés sokat számíthat: jó dobóik vannak, fizikailag erősek, és távolról is pontosak. Emellett gyorsan játszanak és szeretnek futni, ezért nekünk is hasonló tempót kell diktálnunk, és meg kell próbálnunk megállítani őket