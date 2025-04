Győri Audi ETO KC: Egy lépésre a final four

Az EHF Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán a zöld-fehérek egygólos előnyre tettek szert, így kifejezetten izgalmasnak ígérkezik a hazai visszavágó. Az idegenben szerzett előny tudatában az Audi Aréna Győrben harcolhatja ki a négy közé jutást az Audi ETO.

A helyzetkihasználáson kell javítania az Győri Audi ETO játékosainak. Fotó: Krizsán Csaba

Sorozatban kilencedik alkalommal juthat a legjobb négy közé a Győri Audi ETO

A két csapat közös múltjának legjelentősebb mérkőzése, a tavalyi döntő volt, melyet megnyert a magyar csapat. Összesen kilenc alkalommal játszott egymással a két együttes, igaz, idén ez lesz már a negyedik összecsapásuk. A győriek egyébként minden eddigi alkalommal legyőzték német ellenfelüket, a múlt heti eredmény volt a legszorosabb. Az ETO sorozatban nyolc alkalommal jutott a legjobb négy közé, míg a Ludwigsburg másodszorra igyekszik az MVM Dome-ba.

„Alaposan felkészültünk a Ludwigsburg ellen, de ők sokkal jobban teljesítettek, mint amikor legutóbb Győrben játszottak – fogalmazott Per Johansson vezetőedző. – Több egy az egy elleni párharcot nyertek meg, nekünk pedig ezúttal több problémánk akadt a védekezéssel, ugyanakkor nagyon-nagyon jól támadtunk az első félidőben. Az utolsó hét percben aztán csináltunk egy négy-nullás sorozatot, összességében tehát vannak rossz, közepes és jó megmozdulásaink is. A Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcai mindig nehezek” -– nyilatkozta a klub honlapjának Per Johansson.

Az ETO balátlövője Veronica Kristiansen számára a Ludwigsburg elleni összecsapás lesz idén az első hazai Bajnokok Ligája mérkőzés. „Örülök, hogy az első összecsapást sikerült megnyernünk, mert nagyon nehéz találkozót játszottunk. Sok ziccert hibáztunk, ezt mindenképpen ki kell javítunk, de készen állunk a második összecsapásra, és a szurkolóink segítségével nyerni fogunk – mondta a játékos.