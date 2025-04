Az állatmenhelynek gyűjt a Győri Audi ETO KC

"Idén is tegyünk jót a Győri Állatmenhely kis árváival – családi összefogásra hívunk Benneteket. Szurkolóink most is megmutatják, milyen csodás szívük van. Összefogtak, hogy segítsenek a bajba jutott győri kutyusoknak és cicáknak, hiszen rohamosan fogy a táp és az alom is a menhelyen. Ezúttal is nagyon számítanak az ETO-családra.

Ha tehetitek, ezekkel lepjétek meg őket a Ludwigsburg elleni meccs előtt:

kutyatáp felnőtt és kölyök, ha lehetséges, akkor inkább konzerv, mint száraztáp

cicatáp – itt is inkább a konzerv vagy az alutasakos, amire nagyobb szükség van

cica alom

Kapunyitástól, azaz 16 órától várjuk a felajánlásokat az Audi-aréna két pontján: a főbejáratnál és az 1-es út melletti bejáratnál (B-közép)

Ha jót teszel, az a jó valahogy visszajut hozzád.”