A volt soproni Babos Gábor szerződést hosszabbított

A holland labdarúgó-bajnokságban szereplő NAC Breda saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy több stábtagjával is szerződést hosszabbított, így Babos Gábor kapusedzővel is.

A bredai együttes a bennmaradásért hajt a holland élvonalban, 29 forduló után a 15. helyen áll, de hét ponttal előzi meg a már osztályozós helyen található Willem II gárdáját.

Péntek kora délután a bredaiak saját hivatalos honlapjukon jelentették be, hogy hosszabbítanak Carl Hoefkens vezetőtedző stábjának több tagjával, így Babos Gábor kapusedzővel is. A korábbi magyar válogatott kapus már hosszú ideje Hollandiában él, és öt éve dolgozik a NAC-nál.

Babos mellett Tomasz Kaczmarek másodedző és Eddy Voeten gyógytornász kapott új szerződést. (Forrás: NSO)