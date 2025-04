Final Fourban a BL-címvédő – Audi ETO–Ludwigsburg 29–22 – galéria

Jakob Vestergaard: – Hihetetlen hangulatot teremtettek a szurkolók, gyakorlatilag nem is tudtunk egymással rendesen kommunikálni a pályán. Az első félidővel nagyjából elégedett voltam, bár sok helyzetet kihagytunk, a második játékrészt aztán Jörgensen és Housheer tették nehézzé tették a csapatnak. Elvesztettük a sebesség feletti kontrollt, emiatt nem sikerült az ellenfél nyomában maradni. Megérdemelt az ETO győzelme és a továbbjutása. Véleményem szerint az első meccset kellett volna megnyerni háromgólos vezetésnél, de akkor és most is sokat hibáztunk, amit nem tehetünk meg, ha a világ legjobb csapata ellen játszunk.

Faluvégi Dorottya: – Jól játszott az ETO és megérdemelte a továbbjutást. Jó volt Pert hallgatni, egy ilyen meccs után talán nincs is felemelőbb, mint az ellenfél edzőjének az elismerő szavait hallgatni. Ez a meccs és az érzések nem csak erről a napról szóltak, hanem az elmúlt időszakról a Bajnokok Ligájában. Úgy érkeztünk, hogy nem mi vagyunk az esélyes csapat, de megtanultuk ezt kezelni. Tudtuk, hogy a továbbjutáshoz a csillagoknak is úgy kell állnia. Büszke vagyok a csapatra, arra, hogy ennek részese lehetek. Emelt fővel térhetünk haza.

60. perc: Sako védése után nem tudott leindulni a győri csapat. Viszont kivédekezte az újabb támadást, sőt, Jörgensen az üres kapuba dobott gólt, beállítva ezzel a 29–22-es győzelmet. A címvédő tehát ott lesz az MVM Dome-ban május 31-én és június 1-jén.

59. perc: Kudlacz-Glocot állították ki De Paula ellen elkövetett szabálytalansága után, Jörgensen pedig belőtte az újabb hetest. 28–22.

58. perc: Sakónak nem lehetett gólt lőni. Azért Smits túljárt az eszén, miután Blohm mellé lőtt. 27–22.

57. perc: Két győri sánc, harmadszor is jöhetnek a németek. A harmadik lövést Sako védte, az indítása viszont nem jó.

56. perc: Sako újabb védése, De Paula újabb találata lezárt minden nyitott kérdést. 27–21.

55. perc: De Paula játszotta magát tisztára, de a kapufáról kifelé pattant a labda. Győri-Lukács viszont nem hibázott. 26–21.