40 éve lőtte ki Kipu és Détári a magyarokat a vb-re

Ez a bécsi meccs a magyar futballtörténelem csodálatos epizódjai közé került, holott csak egy egyszerű világbajnoki selejtezőről volt szó, s ez akkor is így van, ha ez a győzelem belépőt jelentett az 1986-os foci-vb-re. A nagyszerű sikert az nso idézte fel, s megszólalt többek között a meccsen két gólt jegyző, később az ETO-nál és Gyirmóton is edzősködő Kiprich József is.

Sokak szerint Kiprich volt a meccs embere, a tatabányai szélső negyedórán belül két gólt szerzett, az első ahhoz hasonlított, amilyet Bene Ferenc produkált 1966-ban a brazilok ellen. Úgy kerülgette az osztrák védőket, mint edzésen a bójákat, aztán köténygólt rúgott az osztrák kapusnak. A második előtt Nyilasi bólintását bravúrral védte Koncilia, a kipattanóra érkező Kipu bepofozta a labdát a kapuba. Még az első félidőben 2-0-ra meglépett a Mezey-csapat. Ha ehhez hozzávesszük Esterházy Márton kapufáját, akkor nem túlzás, hogy a válogatott feltörölte a padlót az osztrákokkal.

Emlékezetes mérkőzés volt.

A 61 éves, 70-szeres válogatott úgy emlékszik, Mezey György nem talált ki külön taktikát az osztrákok ellen:

Megtalálta az embereit a posztokra, összerakta már a csapatot a selejtezőre. A védekezés volt a kulcs. Nekem jó előjel volt az ellenfél, mert Herbert Prohaskáék ellen mutatkoztam be a Népstadionban az első selejtezőn. Nem tudok fontossági sorrendet felállítani a góljaim között. Jó, a második előtt Nyíl már befejelhette volna… Persze, az első volt a szebb, végigszlalomoztam a védők között. Hogy ez volt a legjobb meccsem? Ebben nem vagyok biztos – mert a Tatabányával rúgtunk egy hatost az MTK-nak a Hungária körúton, tízest kaptam a Népsporttól, és a Feyenoordban is megszaladt néha –, de hogy a legemlékezetesebb, az biztos. Hát lehet ezt elfelejteni?

– nyilatkozta Kiprich.