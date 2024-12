Ahogy arról beszámoltunk, a mosonmagyaróváriak K1-es világbajnoka, Farkas László Nutu a harmadszorra szervezett Nutu Gála keretében az UFM arénában komoly és látványos összecsapásra készült szombaton ellenfelével: kihívója ezúttal a szerb Vasa Kecic volt, de izgalmas mérkőzésnek ígérkezett a tatabányai Kinhefner Dávid első profi világbajnoki címmérkőzése, aki Srdjan Zaric mellett lépett ringbe, aki szintén déli szomszédunktól érkezett. A soproni Máté Ádám is visszatért Mosonmagyaróvárra: pillanatok alatt végzett ellenfelével. A mérkőzés után sikerült kifaggatnunk a gála névadóját.

Nutu: a múltkori vereség jó intő volt számomra, és amit az után megfogadtam, mind be tudtam tartani, így összességében elégedett vagyok.

Fotó: Kerekes István

Nutu-gála fergeteges hangulatban

– Nagyon jó érzés volt szombaton a hazai közönség előtt fellépni. A korábbi gáláink sikerét is felülmúlta a most rendezett: míg az előző eseményeken hatszázan, illetve hétszázan vettek részt, a harmadik alkalommal szervezetten már több mint ezren, versenyzőkkel, edzőkkel, személyzettel együtt. A visszajelzések is jók – hangsúlyozta Farkas László, kiemelve, jómaguk is hozták a kötelezőt.

Farkas László "Nutu" szerint a korábbi gáláik sikerét is felülmúlta a szombati esemény.

Fotó: Kerekes István

Győzelem a második menetben

– Bizonyítani akartam magamnak, családomnak, barátaimnak, a klubnak, a meghívott vendégeknek, hogy van keresnivalóm a sportágban. Meglepődtem, hogy mennyire erős az ellenfelem. Jó ütései voltak. Az első menetben még nagyon izgultam, a hazai közönség miatt is – fejtette ki a K1-es világbajnok, megjegyezve, hogy a második menetben már bátrabban használta a testét, a lábai mellett a kezeit is bevetette, így itt már sikerült is kiütnie az ellenfelét.

A K1-es világbajnok a második menetben már bátrabban használta a testét, a lábai mellett a kezeit is bevetette, így sikerült kiütnie az ellenfelét.

Fotó: Kerekes István

– A múltkori vereség jó intő volt számomra, és amit az után megfogadtam, mind be tudtam tartani, így összességében elégedett vagyok. Most még visszanéztem a mérkőzést, valóban kemény ellenfelem volt. Várom már a folytatást, hogy jövő tavasszal újra ringbe szállhassak – húzta alá Nutu, akire most rövid téli szünet vár. Aztán januárban kezdődnek a "bejgli-lefaragó" hetek.

Jó évet zártak

A világbajnok úgy véli, jó évet zár jómaga és a csapata is, akik közül csupán ketten – Nagy Dávid és Gellén Milán – nem tudták legyőzni kihívójukat. Nutu megjegyezte, Nagy Dávid fergetegeset küzdött, a bírók egy negyedik menetet kértek, ami már nem sikerült olyan jól, így a 32 éves sportolónak jövőre is esélyt adna.