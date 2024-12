UNI Győr-SZESE–PINKK-Pécs 108–39 (26–9, 25–11, 25–17, 32–2)

Győr, NB I/B-s mérkőzés, Zöld csoport. V.: Kaposi, Krisztián-Világos.

UNI Győr: SZABÓ L. 17/12, BAFFY 12/6, MIHÁLY E. 10/6, SÁGHI K. 16/6, BÁNSZEGI 22/9. Cs.: PÁLOSI 19/15, Evellei 3, Mihály P. 3/3, Lép 4, Oláh 2. Edző: Léránt Gábor.

Léránt Gábor: – Nagyon elégedett vagyok a csapattal, mert amit a meccs előtt megbeszéltünk, azt maximálisan betartotta. Azt is kértem, hogy az eredménnyel ne foglalkozzanak, minden támadás és védekezés olyan legyen, mintha nulla-nulla lenne az állás. Ezt is maradéktalanul teljesítették a lányok.

Tiszaújváros–Agrofeed UNI Győr 76–63 (19–20, 18–16, 15–13, 24–14)

Tiszaújváros, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Sörlei, Sentényi, dr. Szűcs.

UNI Győr: KÁMÁN B. 6, BAKON 19/15, KÖCSE 21/6, Linczmaier 9/6, Kámán K. 6. Cs.: Horváth Á. 2, Tóth-Erdei, Dani. Edző: Lógár Bence.

Lógár Bence: – Tartom, hogy a Tiszaújváros a bajnokság egyik esélyese. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert elképesztően nagyot küzdöttek. Az látszik a statisztikán is, hogy a Tiszaújváros egy légióssal volt több, a pontjaik legnagyobb részét ő dobta. Nekünk sajnos nincs olyan emberünk, aki vele fel tudná venni a versenyt. Ami mellett nem tudok elmenni szó nélkül, az a három játékvezető tevékenykedése. Óriási hátrányban voltunk sajnos, sem a játékosaim, se én nem kaptunk tőlük semmiféle tiszteletet. Ahogy egy kicsit próbáltunk volna elhúzni a Tiszaújvárostól, egyből belenyúltak a mérkőzésbe. Viszont abszolút gratulálok a Tiszaújvárosnak, mert jobbak voltak a végén, mint mi.

Nagykőrösi Sólymok–SMAFC 87–67 (23–17, 21–21, 19–11, 24–18)

Nagykőrös, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Kéri, Szőts, Magyari.

SMAFC: SOÓS 11/6, Bőhm 6/6, FÜZI 25/6, BAKK 9/3, KOVÁCS B. 8. Cs.: Monostori 4, Ölbey, Réti 4. Edző: Farkas Dávid.

Farkas Dávid: – Elfogytunk a mérkőzés végére, de ez érthető is. Nyilván tudom, hogy közönségcsalogató lehet bennünket minden idegenbeli mérkőzésen beharangozni A csoportos és utánpótlás válogatott játékosokkal, de aki benne van ebben, az tudja, hogy a gyakorlat nem ezt mutatja. Sajnos ismét nem teljes kerettel jöttünk, ezúttal is rengeteg hiányzónk volt. Ennek ellenére mérhetetlenül büszke vagyok a játékosaimra, mert bár az eredmény nem ezt mutatja, úgy gondolom, ez kemény mérkőzés volt, partiban voltunk. Győzelmi esélyünk talán nem is volt, de ott voltunk a nagykőrösiek nyakán, akiknek további sok sikert kívánok.