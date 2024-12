MOL Tatabányaa KC - ETO University HT

Tatabánya, Multifunkciós Csarnok. Vezeti: Andorka Miklós, Hucker Róbert

PERCRŐL PERCRE

ELŐZETES

„Jó formában lévő csapathoz látogatunk, a Tatabánya szezonja nehezebben indult, de aztán a bajnokságban és Európa Ligában is egyre jobban szerepelnek. Nehéz meccsre számítok, a hazai pálya nyilván ellenfelünk mellett szól, de ahogyan a Ferencváros ellen, most is nyílt sisakkal megyünk bele a mérkőzésbe, és nagy csatára szeretnénk kényszeríteni a tatabányaiakat, és akár az is benne van, hogy meglepetést okozunk. Ugyanúgy készültünk erre a találkozóra, mint a többire, jó a hangulat a csapatban, bízom benne, hogy felszabadultan tudunk játszani, aztán meglátjuk, mindez mire lesz elegendő” – fogalmazott a győriek vezetőedzője, Kilvinger Bálint, akivel – mint arról már beszámoltunk – a héten szerződést hosszabbított a klub, így jövőre is biztosan ő irányítja majd a győri csapat szakmai munkáját.

Az ETO idegenbeli mérlege eddig 50 százalék, két találkozót megnyert, a Szeged és az FTC ellen viszont kikapott. Utóbbi meccs igazán emlékezetes volt, ugyanis tévés mérkőzésen 80 gól született, 41–39-re győztek a népligetiek.