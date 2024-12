Hozzáfűzte, az egyetem abban is példamutató, hogy a 16 országos tudományterületi szekció közül a kémia és vegyipari kivételével valamennyiben képviseltette magát az elmúlt tíz évben.

A kézilabda honi professzora is előadást tartott

A program nyitóelőadását dr. Mocsai Lajos professzor tartotta, aki elárulta, élete három területre épül: ez a család, a kézilabda és az oktatói munka. Az első pillér erejét mutatja, hogy négy gyermeke van, és hamarosan megszületik a 17. unokája. A második is hasonlóan szilárd alapokon nyugszik, hiszen a 23-szoros válogatott kézilabdázó aktív pályáját követően négy évtizeden át edzősködött, amelyből 17 évig szövetségi kapitányként – a férfi kézilabda-válogatottal vb-, a nőivel vb- és olimpiai ezüstérmet szerzett – dolgozott. Négy olimpián, 19 világversenyen járt a női és a férfiválogatottal, a hazai klubcsapatok mellett tíz évig a német bajnokságban is tevékenykedett. A harmadik pillér a Testnevelési Egyetem, amelynek kapuját ötven éve lépte át először hallgatóként, majd oktatója és rektora is lett, ma pedig a fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke.

Mocsai Lajos előadásában a motiváció és a teljesítmény kapcsolatáról beszélt.

„A kosaras legenda Michael Jordant idézve: a jó és a kiváló között a szív a különbség. Ő volt az a sportoló, aki még az edzést is megállította, ha az nem volt elég kemény. Egyszerűen csak elvárta, hogy akire rábízta a tehetségét, az hozza ki magából és ezzel belőle is a maximumot. Ez a szemlélet az oktatóval szemben is elvárható, hiszen az ő feladata, hogy a hallgatót elindítsa a pályán, motivációt adjon ahhoz, hogy a legjobbját tudja nyújtani” – fogalmazott.

A szakember párhuzamot vont a sportolók és a hallgatók között, hiszen mindkettő esetében fontos, hogy mindig legyen célja az aznapi munkának, minden nap jobbá akarjanak válni. Ez a kiválóságra való törekvés. Mint mondta, ugyancsak fontos tulajdonság a félelemmentesség, a koncentráltság és a görcsmentesség is. Ezek fejlesztésében kulcsszerepet játszik a mester, legyen az akár edző, akár oktató.