A magyar női válogatott 29–19-re legyőzte Észak-Macedóniát a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, hétfőn, így csoportelsőként, a maximális két ponttal lép tovább a középdöntőbe. Ilyen csoportkörös teljesítményt utoljára a 2006-os világversenyen ért el a nemzeti csapat.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány olimpiai hatodik helyezett együttese már biztos csoportelsősége tudatában, kényelmes helyzetben kezdte a találkozót. Sok pontatlansággal, hibával játszott, mindazonáltal egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni, a szünetben egy góllal vezettek a magyarok. A második játékrész első hét és fél percében aztán egy 5–0-s sorozattal ellépett a társházigazda, a 45. percben, 23–13-nál pedig kialakult a tízgólos különbség. Végül éppen ekkora különbségű győzelemmel fejezte be a csoportkört a magyar együttes, amelyben a mezőny legjobbjának megválasztott Szöllősi-Schatzl Nadine hat gólt lőtt, Szemerey Zsófia 11, Janurik Kinga nyolc védéssel zárt.

A nemzeti csapat csütörtökön Törökországot 30-24-re, szombaton Svédországot 32-25-re győzte le a debreceni Főnix Arénában. A középdöntő során ugyanitt lép pályára csütörtökön, pénteken, vasárnap és jövő kedden.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány: – Az első félidőre nem tudtunk felpörögi, hiányoztak a védekezésünkben az ütközések, a megállítófaultok, és amikor a játék ezen része nem működik, akkor igazán semmi sem megy. És ahogyan lenni szokott, ilyenkor a kapufáról is kipattanak a labdák. A szünetben azt beszéltük, hogy fel kell pörögni, és ezt meg is tették a lányok, akkor már minden sokkal jobban működött. Az öltözőben nem kellett amúgy felemelnem a hangom, az első félidőért a lányok is szégyellték magukat, d okos játékosok, tudják, mit kell csinálniuk. Az is törvényszerű volt valahol, hogy a svéd meccs után lesz egy kisebb visszaesés, de szerencsére simán nyertünk úgy, hogy tudtunk sprórolni az erővel. Erre már nem lesz lehetőség a foytatásban.

Szöllősi-Schatzl Nadine: – Az első félidőt nem úgy kezdtük, ahogyan szerettük volna, bennmaradtunk az öltözőben, de a második játékrészre feljavultunk, és már olyan teljesítményt nyújtottunk, amit vártunk mi is magunktól. Feljebb tudtunk kell kapcsolni. Húsz gól alatt tartottuk az ellenfelet, ami a védelmünket dicséri. Nehéz lesz a folytatás, Montenegró ellen kezdünk, fel kell venni a kesztyűt, mert ha puhaságot mutatunk, azt kegyetelenül ki fogják használni.