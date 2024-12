Így látta az ETO védője

Érdekesség, hogy – főleg az első játékrészben – az ETO hátsó alakzata nyújtott a mostanában megszokottól halványabb teljesítményt.

„Valóban nem voltunk úgymond topállapotban, de azt gondolom, nemcsak a védelem, az egész csapat teljesítménye elmaradt az első negyvenöt percben a várttól – mondta el érdeklődésünkre Szépe János, a győriek egyik védője. – Pedig igazából tudtuk, mire számíthatunk, s azt is kaptuk a kecskemétiektől. Tisztában voltunk vele, hogy hiába sereghajtó, nem lesz könnyű az ellenfelünk védelmét feltörnünk, ráadásként még mi kaptunk egy elkerülhető gólt. Ez talán kissé meg is fogta a csapatot” – tette hozzá a hátvéd, aki szerint a szünetben aztán sikerült a sorokat rendezni.

„Sokkal jobban, lendületesebben kezdtük a második félidőt, ennek eredménye volt az egyenlítő találat. Bevallom, ekkor úgy éreztem, még fordítanunk is sikerül, de sajnos nem jött össze a vezető gól.”

Sőt, egy nagyszerűen eltalált szabadrúgásból a Kecskemét talált ismét a kapuba. Szépe szerint ez a gól is elkerülhető lett volna.

„Nem is maga a szabadrúgásból kapott gól, amiről lehet, inkább a kapusunkat kellene megkérdezni, hanem a helyzet előtti szituáció lett volna megelőzhető. Pontosabban, határozottabban kellett volna fellépnünk a vendégtámadókkal szemben, s szabályosan megszerezni a labdát, így elkerülhettük volna a szabadrúgást. Sajnos az újabb gólra már nem sikerült válaszolnunk, így a fontos pontok megszerzése helyett fájó vereséget szenvedtünk.”

A győri futballista szerint azonban gond nincs, szerencsére gyorsan lehet javítani.