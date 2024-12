ETO FC Győr–Puskás Akadémia

Győr, ETO Park, szerda, 19 óra.

A győriek öt forduló óta nem tudták begyűjteni a három pontot, ráadásul megszakadt hosszú – kilenc bajnoki óta tartó – veretlenségi sorozatuk is, legutóbb hazai környezetben kaptak ki meglepetésre a sereghajtó Kecskeméttől.

Nagy szükség lenne tehát egy szép sikerre, s nyilván a győzelemmel járó pontokra is, ám ezúttal sem lesz könnyű feladata a Borbély Balázs irányította Rába-parti alakulatnak, hiszen az élvonal listavezetője, a Puskás Akadémia látogat a győri stadionba, amellyel egyébként majd szombaton Felcsúton is összecsapnak a zöld-fehérek.

A Kecskemét elleni vereségre, s az elmaradt győzelmekre visszatérve, mostanában több kritika is érte a győriek vezetőedzőjét. Sokak szerint keveset és elég későn cserél a találkozókon az egyébként mindig megfontolt és higgadt, a mérkőzéseket korrekten értékelő szakember.

Borbély Balázs csapata legutóbbi bajnokija után elmondta, bízik azokban a játékosokban, akiket a mérkőzések előtt kijelöl, s pályára küld, emiatt változtat keveset a találkozók során. Szóba került, hogy az elmúlt három fordulóban mérkőzésenként két gólt kapott az ETO, valamint a kapuba visszakerülő Samuel Petrás teljesítménye is, amire a vezetőedző úgy reagált, valóban sok találatot kapott az elmúlt fordulókban a csapata, így nem könnyű győzni, ám ha mindig kihagyná, aki hibázott, akkor elfogynának a játékosai.

A szakvezető beszélt a mai találkozóval kapcsolatos elvárásairól is:

Erős ellenféllel találkozunk, ismerjük az eredményeiket, amit tiszteletben is tartunk. Ettől függetlenül nincs bennünk félelem, készen állunk megharcolni a három pontért

– fogalmazott Borbély Balázs.

A két együttes eddig nem sokszor találkozott az élvonalban. A négy egymás elleni bajnokin kétszer az ETO, egyszer a Puskás Akadémia győzött, s egyszer döntetlent játszottak a felek.

Az OTP Bank Liga elmaradt mérkőzései, 5. forduló, kedd: MTK Budapest–Paksi FC 3–1. Szerda: ETO FC Győr–Puskás Akadémia FC, 19.00. ­ 1. forduló, csütörtök: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC, 20.00.



A bajnokság állása