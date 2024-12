Ajka–Gyirmót FC Győr

Ajka, vasárnap, 15.00. V.: Kovács J. Z.

A Gyirmót vezetőedzője, Tamási Zsolt abban bízik, hogy az idei utolsó mérkőzésen megáll a csapat zuhanórepülése: – Több okból is nehéz higgadtan értékelni a kozármislenyi mérkőzésünket, hiszen az első félidőben teljes mértékben működött, amit elterveztünk, sőt, egy szép góllal a vezetést is meg tudtuk szerezni, de emellett is volt két lehetőségünk, hogy növeljük előnyünket. A bajnokság során már nem először fordul elő, hogy egy aránylag jó első játékrész után nem tudtuk folytatni azt a játékot, amit kértem a fiúktól. Nem lehet elmenni az egyéni felelősségek mellett, de becsülendő, hogy a második kiállítás után elkezdtünk focizni, újabb gólt szereztünk. Ha mellénk áll a szerencse, talán még ki is egyenlíthettünk volna, hiszen az utolsó pillanatokban is volt két lehetőségünk. Rendkívül csalódottan éltem meg a mérkőzés eredményét. Ha egy csapat öt meccsből egy pontot szerez, akkor nem is kérdés, hogy elveszíti korábbi pozícióját a tabellán. Készülünk az év utolsó bajnoki mérkőzésére, de nem vagyunk könnyű helyzetben. Nyilván a szezon elején kivívott jó és a mostani gyengébb teljesítményünk között kell keresni a helyünket. Együtt kell kimásznunk ebből a gödörből, ezért azt várom a csapat tagjaitól, hogy vasárnap kettőzött erővel küzdjenek és mindent tegyenek meg a sikeres szereplésért.

A 15. forduló további párosítása, szombat: Honvéd FC–Vasas 17.00. Vasárnap: Békéscsaba–Tatabánya, Szentlőrinc–Kozármisleny, BVSC-Zugló–Soroksár, Kazincbarcika–Kisvárda 13.00, Csákvár–Mezőkövesd, Szeged–Budafoki MTE 17.00.