A Diamond Cup Antwerpen elnevezésű versenyen 24 ország, 250 felnőtt kyokushin karatésa szerette volna megszerezni a hétvégén azt a gyémántot, melyet a kategóriák legjobbjai érdemeltek ki.

Bár a kapuvári versenyzőnek a gyémánt csillogásáról le kellett mondania, a fullcontact világbajnokság kvótáját kemény küzdelmek árán sikerült kiharcolnia. A -65 kg-os női kategóriában ezúttal négy litván karatékával kellett megküzdenie, hogy feljusson a dobogóra.

- Minden versenyző elszántan odatette magát. Sajnos a nagy akarás miatt sok szabálytalanság is történt, melynek egyik elszenvedője épp Berta volt, aki ennek ellenére megmutatta a belga közönségnek, milyen is a kyokushin szellem. Most év végéig pihen, aztán megkezdjük a felkészülést a világbajnokságra, amire remélhetőleg majd ki is tudunk utazni - tudatta a Kisalfölddel Pantelics Péter, a Castrum edzője.

A nyolc magyar versenyzőből a Victorys Tóth Csengének (edző: Stefanovics József) sikerült még aranyérmével kvótát szereznie a következő világbajnokságra.